ОИ-2022: Беларусь на 22-м месте с двумя медалями 1 14.02.2022, 22:33

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Норвегия лидирует.

В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Норвегии, у Беларуси две медали. Антон Смольский стал серебряным призером индивидуальной гонки в мужском биатлоне. Анна Гуськова стала серебряной призеркой в лыжной акробатике.

Олимпиада-2022

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Норвегия – 9-5-7 (21)

2. Германия – 8-5-1 (14)

3. США – 7-6-3 (16)

4. Нидерланды – 6-4-2 (12)

5. Швеция – 5-3-3 (11)

6. Китай – 5-3-2 (10)

7. Россия – 4-6-8 (18)

8. Австрия – 4-6-4 (14)

9. Франция – 3-6-2 (11)

10. Швейцария – 3-0-5 (8)

11. Италия – 2-5-4 (11)

12. Япония – 2-4-5 (11)

13. Словения – 2-2-2 (6)

14. Канада – 1-4-10 (15)

22. Беларусь – 0-2-0 (2)

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