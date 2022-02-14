ОИ-2022: Беларусь на 22-м месте с двумя медалями

ОИ-2022: Беларусь на 22-м месте с двумя медалями1
- 14.02.2022, 22:33
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Норвегия лидирует.
В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Норвегии, у Беларуси две медали. Антон Смольский стал серебряным призером индивидуальной гонки в мужском биатлоне. Анна Гуськова стала серебряной призеркой в лыжной акробатике.
Олимпиада-2022
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Норвегия – 9-5-7 (21)
2. Германия – 8-5-1 (14)
3. США – 7-6-3 (16)
4. Нидерланды – 6-4-2 (12)
5. Швеция – 5-3-3 (11)
6. Китай – 5-3-2 (10)
7. Россия – 4-6-8 (18)
8. Австрия – 4-6-4 (14)
9. Франция – 3-6-2 (11)
10. Швейцария – 3-0-5 (8)
11. Италия – 2-5-4 (11)
12. Япония – 2-4-5 (11)
13. Словения – 2-2-2 (6)
14. Канада – 1-4-10 (15)
22. Беларусь – 0-2-0 (2)