США решили перенести посольство в Украине во Львов 14.02.2022, 22:42

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал перенос посольства временной мерой.

США решили временно перенести посольство в Украине из Киева во Львов на фоне обострения геополитической ситуации, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы находимся в процессе временного переноса деятельности посольства Украины из посольства в Киеве во Львов из-за существенного наращивания российских сил», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Блинкен подчеркнул, что принял такое решение «ради безопасности сотрудников» диппредставительства.

12 февраля Госдеп распорядился об отъезде неосновного персонала посольства из Украины. Решение в ведомстве связали с растущей угрозой российского вторжения. Тогда в диппредставительстве заявили, что основная часть сотрудников продолжит работать в Киеве.

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