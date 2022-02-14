США решили перенести посольство в Украине во Львов
- 14.02.2022, 22:42
Госсекретарь Энтони Блинкен назвал перенос посольства временной мерой.
США решили временно перенести посольство в Украине из Киева во Львов на фоне обострения геополитической ситуации, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы находимся в процессе временного переноса деятельности посольства Украины из посольства в Киеве во Львов из-за существенного наращивания российских сил», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.
Блинкен подчеркнул, что принял такое решение «ради безопасности сотрудников» диппредставительства.
12 февраля Госдеп распорядился об отъезде неосновного персонала посольства из Украины. Решение в ведомстве связали с растущей угрозой российского вторжения. Тогда в диппредставительстве заявили, что основная часть сотрудников продолжит работать в Киеве.