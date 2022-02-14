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CBS News: Российские военные начали выдвигаться на позиции для возможной атаки

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  • 14.02.2022, 22:58
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CBS News: Российские военные начали выдвигаться на позиции для возможной атаки

Часть войск РФ уже заняла огневые позиции, утверждает СМИ США.

Российские военные, которые сосредоточены возле границ Украины, предпринимают действия, которые похожи на подготовку к атаке. Об этом 14 февраля со ссылкой на американские власти сообщил в Twitter телеканал CBS News.

«CBS News стало известно, что некоторые российские подразделения покинули свои районы сосредоточения и начали выдвигаться на позиции для атаки. [...] Некоторые дальнобойные артиллерийские и ракетные установки также были перемещены на огневые позиции», – говорится в сообщении.

Глава Пентагона Ллойд Остин также заявил о «резком ускорении наращивания российских войск», сообщает 14 февраля CNN. Именно с этим связана объявленная Госдепартаментом США эвакуация американских дипломатов из Украины.

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