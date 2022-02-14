CBS News: Российские военные начали выдвигаться на позиции для возможной атаки 3 14.02.2022, 22:58

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Часть войск РФ уже заняла огневые позиции, утверждает СМИ США.

Российские военные, которые сосредоточены возле границ Украины, предпринимают действия, которые похожи на подготовку к атаке. Об этом 14 февраля со ссылкой на американские власти сообщил в Twitter телеканал CBS News.

«CBS News стало известно, что некоторые российские подразделения покинули свои районы сосредоточения и начали выдвигаться на позиции для атаки. [...] Некоторые дальнобойные артиллерийские и ракетные установки также были перемещены на огневые позиции», – говорится в сообщении.

CBS News has learned that some Russian units have left their assembly areas and begun to move into attack positions, according to a U.S. official. Some long-range artillery and rocket launchers have also been moved into firing positions. https://t.co/MMwjYE87lj — CBS News (@CBSNews) February 14, 2022

Глава Пентагона Ллойд Остин также заявил о «резком ускорении наращивания российских войск», сообщает 14 февраля CNN. Именно с этим связана объявленная Госдепартаментом США эвакуация американских дипломатов из Украины.

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