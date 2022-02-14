«Моя борода нравится всем — просят даже пощупать» 14.02.2022, 23:18

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Белорусы рассказали, зачем отращивают массивные бороды и забавные усы.

Бородачами на улицах наших городов уже вряд ли кого-то удивишь, но и среди них встречаются любопытные и необычные персонажи, которые все равно притягивают к себе внимание. Журналист Тарас Щирый посетил фестиваль Beard & Moustache Competition, пообщался с белорусами, которые носят оригинальные усы, огромные бороды, и узнал, для чего они им такие и как к этому относятся близкие, пишет «Онлайнер».

«Некоторые бабушки серьезно думают, что я священник»

Брестчанин Сергей Клебанович начал отращивать бороду тогда, когда это только начинало становиться трендом и барбершопы еще не оккупировали улицы Минска. В какой-то момент Сергею захотелось быть похожим на одного из героев популярной видеоигры, и он отпустил настоящую «лопату».

— Бороду я стал носить лет семь назад. Мне, скажем так, надоело бриться, и все — понеслось. Как только ее отпустил, поспорил с другом, что не буду стричь ее три месяца и побриться можно будет только на Новый год, но лишь после боя курантов. Барбершопы в то время еще не были так распространены, как сейчас. И я стриг поначалу как-то сам, а позже у нас в городе появилось заведение FIRMA, и я начал ходить к мастеру.

Нынешняя длина моей бороды держится полтора года. Последние три месяца [в плане коррекции] к ней вообще не притрагивался. Делаю контур, линию шеи, да и то не всегда. Никогда бороду не измерял, не ставил перед собой такой задачи, но, наверное, 15 сантиметров от подбородка она будет. Почему захотел именно такую? Есть популярная видеоигра God of War, и бородой захотелось быть похожим на главного ее персонажа — на Кратоса. Во-первых, у него строение бороды прикольное, а во-вторых, мы оба лысые и по геометрии тоже похожи. Но суть такова, что у него борода все равно короче, так как я в один момент на нее просто забил.

Близкие относятся к моему образу по-разному. Родители за — отец раньше бороду носил, а вот некоторые друзья иногда говорят: «Блин, может, все-таки побрейся. Хватит уже». Но самым приближенным вообще пофиг, мол, это дело твое — тебе и решать. Но опять же все зависит от человека.

Бывает, что знакомишься с кем-то, а потом тебе говорят: «Да без бороды тебе было бы круче». Потом показываешь фото из паспорта, на котором я без бороды, и тут же слышу: «Не, с ней все же лучше».

Что касается интересных историй... На прошлом месте работы я занимался установкой лифтов. Как-то работал с болгаркой, и у меня загорелись волосы. В итоге бороду пришлось подстричь, так как она немного выгорела. Когда в черном иду по городу, некоторые бабушки серьезно думают, что я священник и комментируют: «О, батюшка пошел!» — а потом видят мою татуировку на затылке и говорят: «Да какой же это батюшка — он же разрисованный пошел».

Уход за такой бородой в год мне обходится от 100 до 150 рублей, не считая шампуней. Одного флакона на 250 миллилитров хватает на месяц. Сбривать бороду не собираюсь и буду растить дальше. Мотивация? Я состою в международном братстве бородачей Bearded Villains, и эта тема [борода] нас объединяет, а еще хочу заплести косички. Так что пока пускай растет, а дальше будет видно.

«Девушкам борода нравится, но говорят, что немного нужно подстричь»

Максим Стахейко живет в Бобруйске, работает строителем и очень любит футбол. Парень сам играет в воротах за любительскую команду, болеет за лондонский «Арсенал» и после матча англичан с БАТЭ в Борисове в 2019-м даже заполучил майку знаменитого голкипера Петра Чеха из рук самого футболиста. Но примечателен Максим не только этим, но и своей отнюдь не маленькой рыжей бородой. В клетчатом пиджаке парень напоминает какого-то философа из лохматого позапрошлого века.

— Бороду отпустил сразу, как из армии пришел в 2015-м. Раньше отращивал и сбривал, а в первой половине прошлого года максимально отпустил и пока не стригу. Для чего она мне? А у меня без бороды слишком милое лицо, и я на такого милого себя не люблю в зеркало смотреть. Да и привык уже к ней.

Реагируют на меня в основном положительно, и я получаю достаточно комплиментов. Родители тоже нормально относятся. Не понимают лишь коллеги по работе, но я к шуткам по этому поводу отношусь спокойно. Девушкам борода нравится, однако говорят, что нужно все-таки немного подстричь. Сколько еще прохожу с такой бородой, пока не знаю. Хотя со знакомым договорились, что примерно до конца года трогать ее не буду.

«С 2013 года своего подбородка не помню»

Житель Минска Константин Федорец признался, что отращивать бороду начал вынужденно, но ею доволен и самое страшное приключение для него — сбрить ее полностью.

— У меня в свое время были длинные волосы примерно до локтей, но в 19 лет неожиданно столкнулся с проблемой — начал лысеть. Я не смог позволить себе остаться человеком-коленом и решил, что буду отращивать бороду. Очень хотел именно длинную, но есть один момент: у каждого человека своя генетическая длина бороды, и я не могу отрастить ее длиннее, чем она сейчас. Единственное, что она седеет, и я жду того момента, когда седой борода станет полностью. В любом случае ее отпустил, потому что действительно люблю бороду и мне это нравится. Кроме того, считаю, что с лысиной и бородой выгляжу лучше.

С 2013 года бороду ни разу полностью не сбривал и с того времени, грубо говоря, своего подбородка не помню. К барберу в последний раз ходил месяц назад и просто ее подровнял, чтобы выглядела хотя бы более-менее. Мое окружение к моему образу относится нормально. Для них главное, чтобы я был счастлив. Я создаю свой образ таким, каким его вижу и какой мне нравится, однако хейта из-за бороды никогда не было.

Главная проблема — это когда к тебе подходят на улице пьяные, странные люди и начинают задавать вопросы вроде: «Почему ты ее отращиваешь?» Отвечаю просто: «Потому что растет».

Как отношусь к разговорам о том, что бороду носят, чтобы выглядеть брутальнее? А почему бы и нет. Я реально считаю, что она придает образу брутальности. Борода, конечно, не первичный признак мужчины, но она тоже добавляет мужественности. И лысый человек, на мой взгляд, с бородой выглядит действительно брутально и эффектно.

«Моя борода нравится всем — просят даже пощупать»

Из-за пышной белоснежной бороды военного врача, полковника в отставке Николая Акрамова не заметить крайне сложно. Это же настоящий дед-бородед из культовой белорусской песенки! Мужчина рассказывает, что бороду отращивать начал еще в 1970-х, из-за чего даже были проблемы в армии, но все в итоге обошлось. Теперь же не бреется целый год и признается, что его даже сравнивают с отцом современной экономики Карлом Марксом.

— Когда начал ее отращивать, мне, наверное, было года 24. Я — врач, долгое время служил и в Средней Азии, и в Беларуси, и в ГДР... И с негативом по поводу бороды столкнулся лишь во время службы.

Однажды ко мне пришел высокий начальник и сказал: «Выбирай: или армия, или борода». Я выбрал бороду, а командир моей части в итоге сказал, что разрешает носить ее только мне.

Носил ее постоянно, но периодически сбривал. В начале прошлого года сбрил полностью и с 22 февраля начал растить заново. Мне стало интересно, на сколько она сможет отрасти за год. На данный момент ее длина составляет примерно 16 сантиметров.

К такой моей бороде все относятся положительно, молодежь интересуется, как я ее отращиваю, и даже просят пощупать. Люди говорят, что я похож на Карла Маркса, а я отвечаю, что наоборот — это он на меня похож. Не нравится борода лишь моей жене, и она все время «пилит» меня, чтобы побрился. Так что, наверное, больше отращивать не буду — сбрею 22-го числа, ровно через год, как отращивать начал.

«Цель? Хочу завязать усы на затылке»

А вот барбер Евгений Горбач удивляет не бородой, а крайне необычными усами. Причем элегантно закручивает их не по каким-то праздничным дням, а ежедневно.

— Изначально хотел отрастить себе бороду, но росла она у меня слабенько, репейные масла с перцем не помогали, и в какой-то момент я понял, что нужно переключиться на усы. Они как раз таки росли хорошо. Поначалу хотел просто попробовать, а потом понял, что это мое, хочется как-то выделиться и не быть похожим на всех.

Возможно, каким-то толчком для меня действительно стал художник Сальвадор Дали и его усы. Я учился на психолога, и одна из моих курсовых работ была посвящена разбору личности Дали. Поэтому, наверное, в памяти что-то отложилось.

Отращивал, наверное, раз шесть, пока методом проб и ошибок не дошел до той формы, которая мне была нужна. Примерно год их не трогаю, лишь обстригаю кончики. Единственное, пришлось их немного подстричь, когда ввели масочный режим, так как носить их под маской было невозможно.

Когда иду один по городу, на меня нередко смотрят с недоумением, а если вместе с дочкой, то, наоборот, ловлю восхищенные взгляды: «О, это батя!» Но я ко всему подобному уже привык. Самая странная ситуация, связанная с усами, случилась тогда, когда мне отказались продать пиво, попросив показать паспорт.

Я уже тогда был с усами и спросил: «Вы серьезно? Думаете, я в таком виде в школу хожу?» Мне тогда было уже лет 26, и выглядело это очень смешно.

Кроме того, в поликлинике ко мне часто обращаются бабушки: «Зачем они тебе нужны?! Там же бактерии!» Но самый частый вопрос, который слышу, следующий: «А у тебя настоящие усы?» В какой-то момент понял, что бороться с этим невозможно, и просто отвечаю: «Нет, как идиот хожу с наклеенными». Какая цель? Хочу отрастить их до такой длины, чтобы потом можно было завязать на затылке. Подобного не видел, однако, думаю, это реально. Правда, растить, наверное, нужно будет лет пять.

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