Россия выдвинула на огневые позиции у границ Украины артиллерию и ракетные установки

Россия выдвинула на огневые позиции у границ Украины артиллерию и ракетные установки5
- 15.02.2022, 8:02
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Техника покинула «районы сбора».
Анонимные источники в правительстве США сообщили, что с воскресенья, 13 февраля, Россия начала выдвижение на огневые позиции вблизи границ Украины дальнобойную артиллерию и ракетные установки.
Об этом сообщает телеканал CBC News.
В правительстве США сообщили, что техника покинула «районы сбора», но еще не достигла позиций для атаки.
Телеканал сообщает, что нападение на Украину должно начаться в конце недели, но чиновники еще не уверены «в какой форме это будет». Источники в правительстве считают, что армия РФ собрала 80% необходимого ресурса для нападения.
Журналисты телеканала считают, что если нападение начнется, то США не смогут уже следить за его деталям в виду отсутствия армии на суше и в воздухе. Также Россия может совершить кибератаки, чтобы отрезать средства коммуникации.
Угроза вторжения России в Украину
По данным агентства Reuters, вечером 10 февраля Джо Байден встретился со своими советниками по нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины. Собеседник агентства сказал, что учения России в Черном море и Беларуси заставило американских чиновников склониться к мнению, что «ситуация, похоже, достигает критической точки».
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в информпространстве слишком много информации о вторжении РФ в Украину. Он призвал не паниковать и заверил, что «все под контролем».
11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила дополнительные силы на границу с Украиной и может начать вторжение в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине.
Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По словам министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на 7 февраля вдоль границ Украины со стороны России, Беларуси и ОРДЛО находятся в общей сложности 140 тысяч военных.
Западные партнеры Киева обеспокоены возможными планами масштабного вторжения РФ и предупреждают о введении жестких санкций в отношении Москвы.