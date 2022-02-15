Россия выдвинула на огневые позиции у границ Украины артиллерию и ракетные установки 5 15.02.2022, 8:02

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Техника покинула «районы сбора».

Анонимные источники в правительстве США сообщили, что с воскресенья, 13 февраля, Россия начала выдвижение на огневые позиции вблизи границ Украины дальнобойную артиллерию и ракетные установки.

Об этом сообщает телеканал CBC News.

В правительстве США сообщили, что техника покинула «районы сбора», но еще не достигла позиций для атаки.

Телеканал сообщает, что нападение на Украину должно начаться в конце недели, но чиновники еще не уверены «в какой форме это будет». Источники в правительстве считают, что армия РФ собрала 80% необходимого ресурса для нападения.

Журналисты телеканала считают, что если нападение начнется, то США не смогут уже следить за его деталям в виду отсутствия армии на суше и в воздухе. Также Россия может совершить кибератаки, чтобы отрезать средства коммуникации.

Угроза вторжения России в Украину

По данным агентства Reuters, вечером 10 февраля Джо Байден встретился со своими советниками по нацбезопасности из-за ситуации вокруг Украины. Собеседник агентства сказал, что учения России в Черном море и Беларуси заставило американских чиновников склониться к мнению, что «ситуация, похоже, достигает критической точки».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в информпространстве слишком много информации о вторжении РФ в Украину. Он призвал не паниковать и заверил, что «все под контролем».

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила дополнительные силы на границу с Украиной и может начать вторжение в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине.

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По словам министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на 7 февраля вдоль границ Украины со стороны России, Беларуси и ОРДЛО находятся в общей сложности 140 тысяч военных.

Западные партнеры Киева обеспокоены возможными планами масштабного вторжения РФ и предупреждают о введении жестких санкций в отношении Москвы.

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