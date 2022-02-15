Госдеп рекомендовал американцам незамедлительно покинуть Беларусь 1 15.02.2022, 8:10

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Гражданам США посоветовали воспользоваться любыми видами транспорта.

Власти США рекомендовали своим гражданам незамедлительно покинуть Беларусь в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом.

«Не совершайте поездок в Беларусь из-за произвола в исполнении местных законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания сил Россией вдоль границы Беларуси с Украиной, а также из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Гражданам США в Беларуси следует незамедлительно уехать, воспользовавшись общественным или частным транспортом», — говорится в заявлении.

В документе уточняется, что «31 января 2022 года Госдепартамент распорядился об отъезде членов семей госслужащих США из посольства в Минске».

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что «гражданам США, находящимся в Беларуси или рассматривающим возможность поехать туда, следует учитывать, что ситуация является непредсказуемой, в регионе повышенная напряженность».

В конце января Госдеп распорядился вывезти из Беларуси семьи дипломатов из-за ситуации вокруг Украины. Тогда же он рекомендовал американцам не посещать Беларусь.

Напомним, последние несколько недель ситуация в регионе предельно напряжена ввиду опасений Киева и стран Запада, что Россия нападет на Украину. Американские и немецкие СМИ со ссылкой на разведку и военных США сообщили, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля.

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