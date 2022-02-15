Белорусы получили январские жировки: что изменилось? 1 15.02.2022, 8:26

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Насколько выросли платежи за ЖКУ.

Белорусам приходят счета за январь за жилищно-коммунальные услуги. Суммы к оплате рассчитали по новым тарифам. Напомним, многие из них подняли с 1 января. Сайт zerkalo.io посмотрел, как изменились счета за ЖКУ по сравнению с декабрьскими.

Счета в январских жировках больше, чем в декабрьских, — во многом из-за повышения тарифов на многие ЖКУ с начала года. К примеру, тарифы на водоснабжение в среднем выросли на 14,2%, канализацию — на 15,2%, техобслуживание — на 12,9%, капремонт — на 8,8%. При этом отопление и горячая вода в январе не дорожали, на них тарифы вырастут с 1 июня, как и предыдущие годы.

Почему у некоторых счета за отопление немного «усохли», а у других — чуть выросли

В минской двухкомнатной квартире в 77 квадратных метров общей площади за январь за отопление насчитали 20,97 рубля, а за декабрь прошлого года — 20,65 рубля. При этом тариф был одинаковый — 21,9245 рубля за Гкал. Он действует как на отопление, так и подогрев воды, его повысят в 1 июня — до 23,859 рубля.

В однокомнатной квартире в столице в 33 «квадрата» общей площади счет за отопление за январь составил 18,38 рубля, а в декабре прошлого года — 18,41 рубля. То есть счет за прошлый месяц оказался меньше на 3 копейки.

Платежи за отопление за январь были немногим больше, чем в декабре (а в некоторых случаях — даже чуть меньше) из-за того, что потребленный объем тепловой энергии оказался меньше.

Как изменились платежи за ЖКУ в конкретной квартире

Все в той же минской «двушке» в 77 «квадратов» за январь за техобслуживание выставили сумму в 10,85 рубля, а за декабрь — 9,61 рубля. Разница — 1,24 рубля.

За капремонт за прошлый месяц насчитали 15,19 рубля. Это на 1,22 рубля больше, чем за декабрь прошлого года.

Вывоз мусора обошелся в прошлом месяце в 1,73 рубля, а в декабре — 1,66 рубля. Техобслуживание лифта в январе затянуло на 4,83 рубля, а в последнем месяце прошлого года — на 4,53 рубля. Уборка подъезда конкретно для этой двухкомнатной квартиры подорожала на 20 копеек — до 3,01 рубля в месяц. Расходы на освещение в подъезде выросли на 19 копеек — до 1,93 рубля, а на холодную воду — на 80 копеек (до 5,37 рубля).

Для этой «двушки» жировка выросла в январе чуть больше, чем на 4 рубля. Но это без учета электричества, тарифы на которое также подняли с начала года, а также отопления, которое подорожает с июня. Если пересчитать январскую сумму за отопление по июньским тарифам, то она была бы на 1,85 рубля больше.

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