Мнение: Лукашенко перестал контролировать вооруженные силы 15.02.2022, 8:39

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Узурпатора вышвырнут как чрезмерно токсичного кадра.

Стоит рассмотреть "субъектность Лукашенко", который перестал контролировать вооруженные силы, пишет телеграм-канал Сynic.

Итак, вчера Лукашенко озвучил, что войска с территории Беларуси выйдут после того, как Путин и Лукашенко встретятся тет-а-тет. Потом Песков сообщил, что точной даты вывода войск не может сообщить - все будет обговорено в индивидуальном порядке.

Какой это сигнал? Лукашенко полностью потерял всякий контроль над вооруженными силами, которые вошли в Беларусь в рамках учений. Он не контролирует ни их количество, ни их передвижение, ни их операции, ни даже дату их выхода. Более того, Москва дважды пускала на Запад подтверждения того, что "Лукашенко сошел с ума", и "она контролируем ситуацию в Беларуси".

Такой сигнал об отсутствии субъектности у Лукашенко был нужен для того, чтобы закрыть возможность Луки сделать многовекторный разворот в пользу Запада или Китая.

Москва требовала подтверждение от Запада о возможности взять под контроль всю вертикаль Лукашенко.

Вчера Лукашенко сам подтвердил, что вывести российские войска с территории Беларуси без желания Москвы не сумеет. Это было сигналом: "Если что, спасайте".

Режим осознает, что получение Кремлем контроля над силовым аппаратом приведет к тому, что Лукашенко принудят к интеграции, а затем вышвырнут как чрезмерно токсичного кадра.

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