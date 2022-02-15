WSJ: Дипломатам приказали уничтожить компьютерную технику и документацию в посольстве США в Киеве 15.02.2022, 8:42

Госдеп хочет, чтобы здание в украинской столице было непригодно для использования.

Госдепартамент США отдал приказ американским дипломатам уничтожить компьютерную технику и сетевое оборудование в здании в Киеве перед переездом во Львов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным журналистов, Госдеп хочет, чтобы здание в Киеве было непригодно для использования.

В то же время, представитель Госдепа Нед Прайс опроверг данную информацию, но сообщил, что дипломаты «обеспечивают частичную утилизацию операционной документации.

14 февраля глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты закрывают посольство США в Киеве и «временно передислоцируют» небольшое количество оставшегося в стране дипломатического персонала во Львов.

С пятницы, 11 февраля, когда западные СМИ сообщили, что дальнейшее военное вторжение России в Украину может произойти уже 15−16 февраля, десятки стран мира призвали своих граждан покинуть Украину и отменить свои поездки в страну.

Также ряд стран объявил о сокращении своих диппредставительств в Украине.

В частности, еще 24 января Госдеп США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих и приказал выехать членам семей госслужащих из посольства в Киеве. Аналогичное решение тогда приняли и Великобритания, Австралия, Германия, Канада и Израиль.

12 февраля Госдеп США приказал уехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности. После выезда американских дипломатов из Киева США оставят незначительное консульское присутствие во Львове.

Немецкое представительство восточных областей Украины переносит консульство из Днепра во Львов.

Часть сотрудников российской дипмиссии также покинет Украину в рамках оптимизации штата.

В то же время, в Европейском Союзе заверили, что не закрывают свои представительства в Украине и посольства стран-членов и они продолжают работать.

Западные СМИ и иностранные разведки сообщают о высоком риске дальнейшего российского вторжения в Украину на фоне того, как Россия с конца октября 2021 года стянула более чем 130-тысячную армию к украинским границам.

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