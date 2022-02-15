Турфирмы рассказали, пускают ли белорусов с путевками в украинские санатории 15.02.2022, 8:55

фото: dpsu.gov.ua

Пограничники получили временное распоряжение.

Несколько дней в сети циркулируют сообщения о том, что Украина выборочно перестала пускать белорусских граждан на свою территорию. Республиканский союз туристических организаций (РСТО) выяснил, как обстоят дела при пересечении белорусско-украинской границы по путевкам в санатории и другие лечебно-курортные учреждения, сообщает zerkalo.io.

Пограничники сообщили белорусским турфирмам, что есть временное распоряжение на время российско-белорусских учений, которые продлятся до 20 февраля, проводить более тщательную проверку белорусских граждан. Однако никаких запретов на пропуск белорусских мужчин призывного возраста в Украину — нет.

Слухи о том, что в пункте пропуска Новые Ярыловичи «сняли» с автобуса 17 человек, украинские пограничники опровергают.

«Те белорусы, которые в последние дни пересекали белорусско-украинскую границу, говорят, что в пунктах пропуска более тщательно проверяют багаж, смотрят документы, спрашивают о цели поездки, но никого „поголовно не разворачивают“. Конечно, если человек не может внятно объяснить цель поездки, не может предоставить правильно оформленные документы, такие граждане вызывают подозрения у пограничников и таких путешественников вполне могут отправить назад», — сообщили РСТО в одной из турфирм.

Напомним, последние несколько недель ситуация в регионе предельно напряжена ввиду опасений стран Запада, что Россия нападет на Украину. На прошлой неделе начали появляться сообщения о том, что белорусов, въезжающих в Украину, отправляли на усиленный контроль. Некоторым из них отказывали во въезде под разными предлогами. Так, например, в Украину не смогли попасть автор канала «Жизнь-малина» Никита Мелкозеров, группа J: Mors и другие.

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