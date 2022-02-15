Эксперты назвали продукты, которые нельзя мыть перед приготовлением 1 15.02.2022, 9:00

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Чем их обрабатывать вместо этого?

Но, оказывается, некоторые продукты перед приготовлением мыть нельзя.

Чистота, как мы знаем, — залог здоровья. Многие с особым рвением распространяют это утверждение на продукты, тщательно перемывая все, принесенное из магазина или с рынка, пишет telegraf.by.

Но, оказывается, некоторые продукты перед приготовлением мыть нельзя. Потому что срабатывает «эффект наоборот»: то, что было безопасным без мытья, из-за чрезмерной гигиены становится причиной пищевого отравления.

Никогда не мойте яйца и куриное мясо!

Блюда, приготовленное из вымытых курицы или яиц, могут оказаться зараженными сальмонеллой или кишечной палочкой. Эксперты выяснили, что на поверхности куриного мяса и яичной скорлупы часто находятся опасные патогены. И в процессе мытья они вместе с водой попадут внутрь продукта.

Российские специалисты привели статистику: в 25% случаев у людей, которые перед приготовлением вымыли мясо птицы, была диагностирована острая кишечная инфекция, вызванная бактерией сальмонеллой.

Опаснее всего, уверяют эксперты, мытье яиц. Мы можем повредить тонкую водонепроницаемую кутикулу, защищающую содержимое яйца от микробов.

Но как обезопасить мясо или яйцо перед приготовлением?

Курицу лучше ополоснуть лимонным соком или уксусом, яйцо — почистить сухой щеткой.

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