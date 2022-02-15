Россия «ударными темпами» стягивает войска к украинской границе 15.02.2022, 9:29

фото: reuters

Что происходит на основных направлениях?

В течение последних полутора месяцев Россия «ударными темпами» наращивала войска возле украинской границы, а сейчас подготовка к возможной масштабной операции почти завершена или будет завершена в ближайшее время, — об этом идет речь в обзоре аналитиков Conflict Intelligence Team.

Белорусское направление

Россия с начала января перебрасывала технику и личный состав из Восточного военного округа в Беларусь, где 10 февраля начались учения Союзная решимость — 2022. Значительная часть сил находится на заранее заявленных полигонах, но многие подразделения расположены на юге Гомельской области, некоторые — в нескольких километрах от границы с Киевской областью Украины. В белорусском Минобороны говорят, что они отрабатывают различные задачи в рамках учений.

Активисты в последние дни заметили движение российских военных колонн на юге Гомельской области, что «может объясняться как учениями, так и выходом на исходные рубежи для наступления».

A Russian military convoy with “Grad” multiple rocket launchers, Ural trucks and BTR (armored personnel carriers) was seen on February 11 in the Kalinkavichy district (Gomel region, Belarus).

1/2 pic.twitter.com/Zbxe1nmGpF — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) February 13, 2022

Также в Беларуси сейчас находится 12 многоцелевых российских истребителей Су-35 и 32 штурмовика Су-25СМ.

Брянское направление

С конца прошлого года РФ перебрасывала силы на юг Брянской области, возле границы с Черниговской областью Украины. По данным CIT, в этот район недавно перебросили технику 41-й общевойсковой армии и могли перебросить личный состав. Там же, вероятно, находилась 90-я танковая дивизия Центрального военного округа.

Курское направление

По данным CIT, в конце прошлого года в Курскую область, вероятно, перебросили элементы 138-й мотострелковой бригады из состава 6-й общевойсковой армии, несколько эшелонов с техникой других подразделений 6-й армии и 200-й мотострелковой бригады. Фото со спутников свидетельствуют о том, что на полигон Постоялые Дворы прибывают новые силы. В то же время часть техники покинула полигон — колонна самоходных артиллерийских установок Мста-С направилась в Ивню Белгородской области.

This equipment at Unecha Railway Station - Bryansk Oblast, was still parked there on January 2nd, but has since been moved elsewhere.



The parking area is empty on today's Sentinel-2 pass, at 0905z. https://t.co/UtNK5hYc5c pic.twitter.com/mjORog89Ve — The Lookout (@The_Lookout_N) January 7, 2022

Также в Курскую область перебрасывают элементы 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа, которая дислоцируется в Поволжье и Оренбургской области. В частности, на станции Коренево Курской области заметили Буки, которые стоят на вооружении 297-й зенитной ракетной бригады, и другую технику. В CIT считают, что техника может следовать на запад в направлении Рыльска и к границе «в сторону Глухова Сумской области».

Белгородское направление

В CIT заявили, что в район Белгорода и Веселой Лопани (менее 10 км от границы с Украиной) стягивают технику 1-й гвардейской танковой армии, в том числе с мест ее постоянной дислокации в Смоленской и Московской областях. Там же заметили несколько тяжелых самоходных орудий 2С7 Пион или 2С7М Малка и самоходный миномет 2С4 Тюльпан из 45-й артиллерийской бригады.

В районе Красной Яруги у границы с Сумской областью зафиксировали колонну грузовиков и бронетранспортеров. В CIT не исключают, что туда же могли направляться Мста-С и другая техника, которую до этого заметили в Ивне. В районе Валуек Белгородской области также продолжается наращивание сил — там находится 3-я мотострелковая дивизия 20-й общевойсковой армии.

В Белгородской области также заметили часть боевых и транспортных вертолетов — по данным CIT, «там же, где российские вертолеты уже находились в 2014 году».

В Курске и в Белгородской области фиксируют появление машин ракетных комплексов Искандер с дальностью поражения 500 км.

Ростовское направление

Аналитики CIT не заметили масштабной переброски дополнительных сил в Ростовскую область, но обратили внимание на «странное движение элементов дислоцированной там 150-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской армии Южного военного округа». По некоторым данным, часть 163-го танкового полка и мотострелки из состава полка на БТР-82А направилась в район Миллерово. В CIT считают, что оттуда они могли двинуться в сторону подконтрольной Украине части Луганской области.

Крымское направление

В последние месяцы возле Новоозерного на северо-западе Крыма увеличилось число техники, там появились палатки и полевой госпиталь. В оккупированный Крым перебрасывают силы 49-й армии Южного военного округа, в частности, эшелон с артиллерийскими установками Мста-С.

#Ukraine Crisis - Reinforcements are now in the BlackSea 21:00UTC:#ВМФ Project775 Ropucha class LSTMs (tank carrying), #Бф Baltic Fleet’s 71st Landing Ship Brigade’s Kaliningrad 102, Minsk 127 & Korolev 130 transited Bosphorus and entered the BlackSea. My pix via @reuterspictures pic.twitter.com/yHaQ14vfef — Yörük Işık (@YorukIsik) February 8, 2022

В Черном море находится 11 больших десантных кораблей РФ, в Черном и Средиземном морях — три крейсерные ударные группы и ракетные крейсеры проекта 1164 Атлант.

«Кадыровцы»

После того, как аналитики CIT сообщили, что войска национальной гвардии сил «кадыровцев» перебрасывают к границам Украины, их БТР-80, Уралы и автозаки заметили «практически во всех областях, граничащих с Украиной».

«Если, как многие предполагают, все эти действия являются блефом, то блеф исключительно хороший, поскольку полностью неотличим от подготовки к реальному масштабному наступлению… Вне зависимости от того, будет ли отдан приказ о начале операции, до полного завершения ее подготовки остаются считанные дни», — резюмируют в CIT.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».