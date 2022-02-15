Ринат Ахметов возвращается в Украину 2 15.02.2022, 9:47

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Ринат Ахметов

Названы дата и город, в который приедет олигарх.

Пресс-секретарь украинского бизнесмена Рината Ахметова Анна Терехова сообщила, что 16 февраля олигарх будет в Украине.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Ринат Ахметов в среду будет в Мариуполе», — заявила Терехова.

Также о том, что уже находится в Украине, сообщил «Украинской правде» другой бизнесмен и народный депутат Вадим Новинский.

«Я был в Мюнхене, у меня были семейные дела — дни рождения у близких. Я свои поездки с американскими чиновниками же не согласовываю. Сегодня я уже в Украине. Участвовал в ночных бдениях перед завтрашним праздником Сретения. Завтра приглашаю всех в храмы. Я во вторник буду в Верховной Раде», — заявил Новинский.

Ранее Украинская правда сообщала, что украинские олигархи и бизнесмены покинули Украину на чартерных рейсах. В воскресенье, 13 февраля, из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

То, что олигархи и бизнесмены покидают Украину, издание заметило на фоне сообщений об угрозе вторжения со стороны РФ.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила дополнительные силы на границу с Украиной и может начать вторжение в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Издание Politico сообщило со ссылкой на источник, что Джо Байден рассказал союзникам по НАТО и лидерам Евросоюза об угрозе вторжения России в Украину 16 февраля.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что новая агрессия РФ против Украины может начаться 15 февраля. В России в ответ обвинили западные СМИ в «масштабной дезинформационной кампании».

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По словам министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на 7 февраля вдоль границ Украины со стороны России, Беларуси и ОРДЛО находятся в общей сложности 140 тысяч военных.

Западные партнеры Киева обеспокоены возможными планами масштабного вторжения РФ и предупреждают о введении жестких санкций в отношении Москвы.

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