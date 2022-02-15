Авария на МКАД: Mercedes разорвало на две части 6 15.02.2022, 9:52

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Водитель погиб.

На МКАД легковушка влетела в дерево, водитель погиб. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие случилось 15 февраля, около 03.00. Предварительно установлено, что 31-летний водитель Mercedes двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны Игуменского тракта в направлении Партизанского проспекта. В районе 13-го километра кольцевой он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. От удара машину разорвало на две части.

В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.

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