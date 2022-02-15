Философ Владимир Мацкевич начинает сухую голодовку 1 15.02.2022, 9:57

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Владимир Мацкевич

Политзаключенный выдвинул свои требования.

Философ Владимир Мацкевич начинает сухую голодовку за решеткой. Он требует, чтобы его выпустили под подписку о невыезде, завершили следственные действия и назначили дату суда. Голодовку он начал 4 февраля, когда исполнилось шесть месяцев со времени задержания. Сегодня ее 12-й день. Еще вчера Мацкевич пил воду. Он предупреждал, что если его требования следственные органы не выполнят, во вторник начинается сухая голодовка, сообщает euroradio.fm.

"Знал, что у меня много друзей, но их число, проявленное этими обстоятельствами, не может не вдохновлять", — передал на свободу политзаключенный. В разных странах Европы прошли акции в поддержку Владимира Мацкевича, который борется за свои права. И он об этом уже знает.

Мацкевичу еще в 2021 году предъявили обвинение в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". Его содержат в СИЗО № 1 Минска. Коллеги и родственники Владимира Мацкевича беспокоятся за состояние его здоровья. Он чувствует слабость, ему уже трудно отвечать на письма.

Протестанский пастор так и не получил разрешения на посещение Мацкевича.

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