В российской армии могут неожиданно закончиться портянки

В российской армии могут неожиданно закончиться портянки12
- 15.02.2022, 10:09
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Как тогда воевать?
Российский правозащитник, руководитель юридического департамента организации «Русь сидящая», Алексей Федяров обратил внимание на неожиданную проблему, которая может возникнуть перед российской армией во время вторжения в Украину:
— Это я вам еще главный военный инсайд не рассказал.
Рассказываю.
В России нет легкой промышленности.
Ну то есть вообще. Пара мелких в сравнении с даже камбоджийскими фабрик, типа Чебоксарского трикотажа, и все. Пошивочные цеха на китайских машинах - вот наш промышленный потенциал.
Нет производства хлопка, переработки хлопка, производства хлопковых нитей.
Нет производства синтетических нитей.
Нет ткацкого и трикотажного производства.
Нет станкостроения.
Иваново, Камышин, Чебоксары - все эти центры легкой промышленности обанкрочены, большинство площадок отданы девелоперам. Остались чудом выжившие осколки с жалкими мощностями.
К чему я?
Поясню. Допустим, вы захотели одеть солдата.
Ткань на форму, трикотаж на носки и трусы, молнии, пуговицы, застежки, кнопки, ленты разные, резинки, нити - все, из чего форма состоит, надо где-то произвести.
Можно, конечно, купить.
А потом это надо на чем-то пошить.
Можно, конечно, купить готовое или пошить вручную.
Можно даже воевать без трусов, но мне кажется, будет некомфортно.
Плюс автомат должен висеть на ремне, а ремень - это тоже текстильная лента.
Но это полбеды. Хуже всего десантникам.
У них парашют - ткань, стропы - лента.
Прыгать без трусов - еще терпимо.
Но вот без трусов и парашюта я бы не рекомендовал.