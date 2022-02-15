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В российской армии могут неожиданно закончиться портянки

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  • 15.02.2022, 10:09
  • 6,024
В российской армии могут неожиданно закончиться портянки

Как тогда воевать?

Российский правозащитник, руководитель юридического департамента организации «Русь сидящая», Алексей Федяров обратил внимание на неожиданную проблему, которая может возникнуть перед российской армией во время вторжения в Украину:

— Это я вам еще главный военный инсайд не рассказал.

Рассказываю.

В России нет легкой промышленности.

Ну то есть вообще. Пара мелких в сравнении с даже камбоджийскими фабрик, типа Чебоксарского трикотажа, и все. Пошивочные цеха на китайских машинах - вот наш промышленный потенциал.

Нет производства хлопка, переработки хлопка, производства хлопковых нитей.

Нет производства синтетических нитей.

Нет ткацкого и трикотажного производства.

Нет станкостроения.

Иваново, Камышин, Чебоксары - все эти центры легкой промышленности обанкрочены, большинство площадок отданы девелоперам. Остались чудом выжившие осколки с жалкими мощностями.

К чему я?

Поясню. Допустим, вы захотели одеть солдата.

Ткань на форму, трикотаж на носки и трусы, молнии, пуговицы, застежки, кнопки, ленты разные, резинки, нити - все, из чего форма состоит, надо где-то произвести.

Можно, конечно, купить.

А потом это надо на чем-то пошить.

Можно, конечно, купить готовое или пошить вручную.

Можно даже воевать без трусов, но мне кажется, будет некомфортно.

Плюс автомат должен висеть на ремне, а ремень - это тоже текстильная лента.

Но это полбеды. Хуже всего десантникам.

У них парашют - ткань, стропы - лента.

Прыгать без трусов - еще терпимо.

Но вот без трусов и парашюта я бы не рекомендовал.

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