В российской армии могут неожиданно закончиться портянки 12 15.02.2022, 10:09

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Как тогда воевать?

Российский правозащитник, руководитель юридического департамента организации «Русь сидящая», Алексей Федяров обратил внимание на неожиданную проблему, которая может возникнуть перед российской армией во время вторжения в Украину:

— Это я вам еще главный военный инсайд не рассказал.

Рассказываю.

В России нет легкой промышленности.

Ну то есть вообще. Пара мелких в сравнении с даже камбоджийскими фабрик, типа Чебоксарского трикотажа, и все. Пошивочные цеха на китайских машинах - вот наш промышленный потенциал.

Нет производства хлопка, переработки хлопка, производства хлопковых нитей.

Нет производства синтетических нитей.

Нет ткацкого и трикотажного производства.

Нет станкостроения.

Иваново, Камышин, Чебоксары - все эти центры легкой промышленности обанкрочены, большинство площадок отданы девелоперам. Остались чудом выжившие осколки с жалкими мощностями.

К чему я?

Поясню. Допустим, вы захотели одеть солдата.

Ткань на форму, трикотаж на носки и трусы, молнии, пуговицы, застежки, кнопки, ленты разные, резинки, нити - все, из чего форма состоит, надо где-то произвести.

Можно, конечно, купить.

А потом это надо на чем-то пошить.

Можно, конечно, купить готовое или пошить вручную.

Можно даже воевать без трусов, но мне кажется, будет некомфортно.

Плюс автомат должен висеть на ремне, а ремень - это тоже текстильная лента.

Но это полбеды. Хуже всего десантникам.

У них парашют - ткань, стропы - лента.

Прыгать без трусов - еще терпимо.

Но вот без трусов и парашюта я бы не рекомендовал.

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