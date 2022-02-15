Белорусский Нацбанк потерял часть активов 15.02.2022, 10:13

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фото: bymedia

Из-за санкций возможности банковской системы страны значительно снизились.

НБРБ сообщил о состоянии чистых иностранных активов на 1 февраля. Сайт banki24.by рассказал о самых важных изменениях в 2022 году.

Чистые иностранные активы Нацбанка к 1 февраля 2022 года упали до 7,450 млрд USD в эквиваленте. Это меньше, чем на 1 января 2022-го (7,609 млрд USD).

В начале 2020 года (перед мировым кризисом) чистые иностранные активы Нацбанка достигли многолетнего максимума – 8,815 млрд USD. Однако за 2020 год они заметно усохли – до 7,280 млрд USD, так как НБРБ проводил валютные интервенции на бирже.

Справочно: чистые иностранные активы — это сальдо активных и пассивных операций органов денежно-кредитного регулирования (в случае Нацбанка) и депозитных организаций (в случае банков) с нерезидентами.

Результат активных операций виден по строке «требования к нерезидентам», пассивных операций — по строке «обязательства перед нерезидентами». Отрицательное значение чистых иностранных активов говорит о том, что активы за границей меньше зарубежных пассивов.

Положительная сумма чистых иностранных активов свидетельствует об обратном. Требования к нерезидентам можно назвать валовыми иностранными активами регулятора. Соответственно, обязательства перед нерезидентами – это валовые пассивы.

Валовые иностранные активы НБРБ — это монетарное золото, валюта в Нацбанке и все виды размещения средств регулятора у нерезидентов (кредиты, проценты по ним, депозиты, корсчета Нацбанка в банках-нерезидентах, вложения в ценные бумаги нерезидентов, средства по РЕПО, участие в капитале банков-нерезидентов, кредиты и авансы, средства в расчетах по операциям с нерезидентами).

Валовые иностранные активы во многом пересекаются с ЗВР Беларуси, поскольку по методике МВФ ликвидные активы (валюта и монетарное золото) хранятся в банках с рейтингом не ниже инвестиционной категории по шкалам рейтинговых агентств Fitch Ratings, Standard and Poor’s и Moody's Investors Service.

В Беларуси таких банков нет, следовательно, резервы могут перетекать на хранение за границей. Чистые иностранные активы депозитных организаций (кроме регулятора) на 1 февраля составили минус 3,531 млрд USD в эквиваленте. Это меньше, чем на 1 января 2022-го (минус 3,131 млрд USD).

Падение нетто-активов в долларовом выражении стало самым большим с апреля 2021 года. В январе произошло крупнейшее за много лет сокращение валовых иностранных активов депозитных организаций (кроме НБРБ) в части депозитов – на 703 млн USD в эквиваленте. На локальном минимуме чистые иностранные активы коммерческих банков находились в 2014 году.

До кризиса зимы 2014-2015 гг. власти активно накачивали экономику кредитами, которые в том числе поступали в виде валютных линий из-за границы. В 2020-2021 гг. из-за санкций возможности банковской системы в этом отношении существенно снизились.

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