Ученые: Homo sapiens появился в Европе раньше, чем предполагалось 15.02.2022, 10:21

Наши предки могли делить пещеры с неандертальцами.

Согласно археологическому исследованию, Homo sapiens проник на территории неандертальцев в Европе на десятки тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

Представители Homo sapiens переселились в пещеру Мандрин во Франции через год после того, как ее покинули неандертальцы, выяснили французские ученые, пишет phys.org.

До сих пор археологические открытия указывали на то, что неандертальцы исчезли с европейского континента около 40 000 лет назад, вскоре после прибытия их «двоюродного брата» Homo sapiens, всего лишь на 5 000 лет раньше, и не было никаких свидетельств встречи между этими двумя группами.

Новое открытие, сделанное группой археологов и палеоантропологов во главе с Людовиком Слимаком из Университета Тулузы, отодвигает появление Homo sapiens в Западной Европе примерно на 54 000 лет назад.

Еще одним замечательным открытием исследования является то, что два типа людей попеременно обитали в пещере Мандрин на территории нынешней Роны на юге Франции. Участок Мандрин, впервые раскопанный в 1990 году, включает слои археологических находок, возраст которых насчитывает более 80 000 лет.

«Мандрин похож на неандертальские Помпеи, без катастрофических событий, но с непрерывным заполнением пещеры песком, постепенно откладываемым сильным ветром, мистралем», — сказал Слимак.

Его команда обнаружила слой, известный как «слой E», содержащий не менее 1500 ограненных кремневых наконечников, выполненных более точно, чем наконечники и лезвия в слоях выше и ниже.

Очень маленькие по размеру, некоторые из них менее сантиметра в длину, эти точки «стандартизированы с точностью до миллиметра, чего мы вообще не видели у неандертальцев», — сказал Слимак, специалист по неандертальским обществам.

Он объяснил, что это, вероятно, были наконечники стрел, неизвестные в то время в Европе. Археолог приписывает это производство культуре под названием Нерониан, связанной с несколькими местами в районе Роны.

Также эксперты обнаружили в пещере Мандрин девять зубов, которые принадлежали шести людям. Один из них — молочный зуб, найденный на том же слое, где и наконечники, — принадлежал ребенку Homo sapeins. Это и является сейчас, по словам ученых, самым ранним свидетельством существования в Западной Европе современного человека.

Затем группа археологов применила новаторскую технику фулигинохронологии, которая анализирует слои сажи, пропитывающей стены пещеры, и следы древних пожаров. Авторы продемонстрировали, что «это современное человеческое население занимало эту территорию Роны около 40 лет».

В какой-то момент две популяции либо сосуществовали в самой пещере, либо жили рядом, на одной территории. Слимак полагает, что неандертальцы могли служить проводниками Homo Sapiens.

«Выводы о Мандрине действительно захватывающие и являются еще одной частью головоломки о том, как и когда современные люди прибыли в Европу», — заключает профессор Крис Стрингер, соавтор исследования и специалист по эволюции человека в Музее естественной истории в Лондоне.

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