США создали специальную группу для ответа на вторжение РФ в Украину 3 15.02.2022, 10:23

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Она предпримет ряд быстрых мер.

Администрация США еще в ноябре создала оперативную группу экспертов для разработки ответных действий США на случай вторжения России в Украину. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Отмечается, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обратился к директору по стратегическому планированию Совета национальной безопасности Алексу Бику с просьбой заняться формированием группы. Бик привлек к работе в ней специалистов из Министерства обороны, Госдепартамента, Министерства энергетики, Министерства финансов, Министерства внутренней безопасности, а также представителей разведки и Агентства США по международному развитию.

В ходе работы группа создала руководство, в котором описан ряд быстрых ответных мер, к которым могут прибегнуть США, начиная с первого дня предполагаемого российского вторжения, а также в течение двух первых недель. Кроме того, в нем рассматриваются вопросы обеспечения безопасности посольства США в Киеве, способы решения проблемы украинских беженцев, конкретные санкции в отношении Москвы, борьба с кибератаками, а также возможные шаги, которые может предпринять Россия в ответ на санкции.

Президент США Джо Байден ознакомился с содержанием руководства, разработанного экспертами, сообщает издание.

Напомним, пару дней назад президент США Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому быструю и решительную реакцию США на возможную дальнейшую российскую агрессию.

Перед этим Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО в пятницу, 11 февраля, заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля.

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