Белорусский фристайлист получил травму и не выступит на Олимпиаде

Белорусский фристайлист получил травму и не выступит на Олимпиаде3
- 15.02.2022, 10:29
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В РНПЦ дали странное объяснение произошедшему.
Белорусский фристайлист Макар Митрофанов получил травму левой руки на тренировке и не выступит в квалификации на Олимпиаде. В больнице у него диагностировали повреждение связок. Сейчас Митрофанов находится в олимпийской деревне с белорусской сборной, сообщает euroradio.fm.
Директор Республиканского научно практического центра (РНПЦ) Ирина Малеваная дает странное объяснение, как будто бы фристайлист мог поучаствовать в соревнованиях с травмой: "Рука участвует в стабилизации в момент выполнения прыжка, поэтому принять участие в соревнованиях Макар не сможет".