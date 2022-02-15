Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине 26 15.02.2022, 10:30

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Чего хочет Кремль?

Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам об Украине и гарантиях безопасности для России. Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил CNN.

Вечером в понедельник, 14 февраля, Дмитрий Песков заявил журналисту CNN, что Путин готов к переговорам. Он отметил, что Украина является лишь частью проблемы.

"Прежде всего, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации", - сказал Песков журналисту CNN Фредерику Пляйтгену.

Песков заявил, что "Украина - это лишь часть проблемы, это часть более крупной проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов к переговорам".

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров рассказал Владимиру Путину о ситуации с переговорами с Западом по безопасности.

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