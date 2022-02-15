Умер издатель легендарных газет «Свабода» и «Навіны» Павел Жук 9 15.02.2022, 10:38

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Павел Жук

Журналист ушел из жизни сегодня утром.

Сегодня утром ушел из жизни известный белорусский журналист, издатель легендарных газет «Свабода» и «Навіны» Павел Жук.

Об этом сообщает «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ).

Павел Жук в 1989 году входил в издательскую группу журнала «Литература», которую основали Сергей Дубовец и Алесь Беляцкий. Потом принимал участие в издании «Навін БНФ».

В марте 1990 года вместе с Дубовцом и Алесем Гурковым издал «Дзень Волі — 90», приуроченный к 72-й годовщине создания БНР. «Дзень Волі» стал прологом газеты «Свабода», первый номер которой увидел свет в апреле 1990 года.

Газету «Свабода» Павел Жук издавал до ноября 1997 года, пока газета не была закрыта после неоднократных предупреждений за публикацию критических к политике Лукашенко статей. В январе 1998 года газета возродилась под названием «Навіны».

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