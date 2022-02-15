Один из заместителей Макея отправлен в отставку 5 15.02.2022, 10:50

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Николай Борисевич

фото: БЕЛТА

Он проработал на должности менее года.

Николай Борисевич освобожден от должности заместителя министра иностранных дел "в связи с выходом в отставку". Об этом говорится в постановлении Совета министров, опубликованном на Национальном правовом портале.

Борисевич проработал на этой должности менее года — был назначен в марте 2021-го. До этого он возглавлял главное управление Азии, Африки и Латинской Америки МИД, а вообще в системе МИД он с 90-х. На короткий период переходил на работу в администрацию правителя — в 2000 был пресс-секретарем Александра Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко дал согласие на назначение двух новых заместителей министра иностранных дел. Ими стали Юрий Амбразевич (до недавнего времени — постоянный представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве) и Игорь Назарук (являлся директором Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии). Кроме того, было объявлено, что Сергей Алейник повышен до первого замминистра. Эти назначения также есть в опубликованном постановлении Совмина.

Этим же постановлением освобождены от своих должностей первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брило, председатель "Белгоспищепрома" Анатолий Бубен, и заместитель министра экономики Анжелика Никитина. Брило освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу", Бубен и Никитина — "по соглашению сторон".

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