«Дезинфицирующий тоннель, секретный кабинет-близнец, VIP-вход на кладбище» 12 15.02.2022, 10:56

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фото: ТАСС

Как Владимир Путин два года не подпускает к себе людей.

Уже два года Путин всеми возможными способами не подпускает к себе людей, а тех, кому необходимо попасть на встречу с президентом, заставляют проходить предварительный карантин и сдавать многочисленные тесты. Для россиян, которым на встречу к Путину не надо, он наоборот предлагает ограничения снять — в том числе с тех, кто контактировал с зараженным человеком. О том, как президент прячется от людей — в обзоре The Insider.

Встреча с Макроном за четырехметровым столом

Фотография со встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона, сделанная в Кремле 7 февраля, быстро разошлась на мемы. Все из-за того, что президенты общались за длинным столом, сидя в четырех метрах друг от друга. Как оказалось, Макрона «держали на расстоянии» от Путина из-за того, что по приезде в Москву он из соображений безопасности отказался пройти тестирование на коронавирус у российских врачей. Вместо этого, по словам источников Reuters, перед отъездом президент сдал французский ПЦР-тест, а по прилете – тест на антиген, причем оба тестирования провел его личный врач. «Русские сказали нам, что Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре», – сказал источник Reuters.

«Чистая зона» Ново-Огарево и кабинет-близнец в Сочи

Строгую систему обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля вокруг Путина выстроили еще в марте 2020 года, когда пандемия только набирала обороты. Большую часть времени президент проводил на карантине в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Как рассказывал источник Би-Би-Си, в так называемой «чистой зоне» в резиденции находилось и все ближайшее окружение президента: охрана, адъютанты, несколько сотрудников службы протокола и даже личный оператор. Они работали в разные смены и не могли уезжать домой.

Представителей других профессий, которые обеспечивают работу Путина (например, пилоты), тогда же посадили на карантин в санатории управления делами президента. Осенью 2020 года источник Би-Би-Си отмечал, что их регулярно тестировали на коронавирус и что из-за таких строгих мер им пришлось в течение нескольких месяцев жить отдельно от семей. Кроме того, первое время сотрудникам не разрешалось выходить из комнаты в коридор, поэтому еду им приносили прямо в номер.

На протяжении долгого времени Путин участвовал в мероприятиях в удаленном формате, сидя в рабочем кабинете в Ново-Огарево. При этом, как позже выяснил «Проект», чтобы скрывать истинное местонахождение президента, ему построили точно такой же кабинет в сочинской резиденции «Бочаров ручей».

Дезинфицирующий тоннель

Неподалеку от сочинской резиденции располагается один из санаториев, в который помещали тех, кто должен был лично встретиться с Путиным. Все, кто готовился ко встрече с президентом, на протяжении двух недель находились под контролем специального медицинского отряда ФСО.

Через несколько месяцев после начала пандемии, когда ситуация с коронавирусом в России начала улучшаться, Путин стал появляться на публике и проводить очные встречи. Однако их количество было строго ограничено, а сам Путин при общении с помощниками и посетителями держал социальную дистанцию. В июне 2020 года также стало известно, что в подмосковной резиденции президента установили дезинфицирующий туннель. Кроме того, на территорию резиденции президента начали пускать только при наличии свежего отрицательного теста.

В том же году из-за ситуации с коронавирусом традиционный парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня. Из-за того, что на мероприятии должен был присутствовать Путин, около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которые в этот день должны были сидеть неподалеку от него, поместили на двухнедельный карантин в подмосковный санаторий, о чем в разговоре с Bloomberg на условиях анонимности рассказали двое чиновников.

Кандидаты на карантине

В марте 2021 года Путин в ходе встречи с разработчиками вакцин заявил о намерении привиться от COVID-19. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, добавил, что Путин вакцинируется одной из трех российских вакцин, но не уточнил, какой из них президент отдаст предпочтение, поскольку «они все хорошие». Через несколько недель Путин заверил, что привился вторым компонентом вакцины, а позже признался, что вакцинировался «Спутником V».

Несмотря на это, всех людей, с которыми у президента планировались личные встречи, продолжили сажать на многодневный карантин в кремлевских санаториях и пансионатах. Так, к примеру, в августе того же года за несколько дней до встречи с Путиным на карантин посадили около 30 кандидатов в депутаты от «Единой России». Позже соответствующие меры применили к российским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпийских играх в Токио. При этом, как рассказала олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, спортсменам продлили срок карантина из-за переноса встречи с Путиным с 10 на 11 сентября.

«В одной комнате, в отеле, изолированы от всех людей. Будем сдавать тесты на COVID три раза. Нужно семь дней выжить в одной комнате», – так Мельникова описывала условия жесткого карантина, в которых перед встречей с президентом находились спортсмены.

Пустое кладбище и Миллер без праздника

В ноябре прошлого года в ходе встречи с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин заявил, что ему сделали бустерную вакцину «Спутник Лайт». Как и в случае с первичной вакцинацией президента, его ревакцинация прошла без камер. Однако, несмотря на прохождение вакцинации и ревакцинации, Путин не вернулся к докарантинному режиму работы.

В 78-ю годовщину снятия блокады Ленинграда – 27 января этого года – людей не пустили на Пискаревское мемориальное кладбище, так как туда должен был приехать Путин. Среди тех, кому не разрешили зайти на территорию кладбища, была жительница блокадного Ленинграда. «Всю жизнь прожила тут, 89 лет мне. Я пришла пешком, а теперь положить три цветочка, видите, и то не пройти», — рассказала женщина (аудио разговора целиком можно послушать здесь).

Наконец, на начало февраля было запланировано вручение президентом государственных наград, и всех, кто должен был получать награду из рук Путина, уже по традиции посадили на двухнедельный карантин, за соблюдением которого следили сотрудники ФСО. Из-за карантина председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, который должен был получить звезду Героя Труда, вынужден был отложить празднование 60-летнего юбилея и провести день рождения в одиночестве. При этом, как писал Telegram-канал Baza, всем, кто проходил карантин, ФСО запретила проносить в номера алкоголь, сигареты, кофе и колюще-режущие предметы, якобы чтобы не провоцировать у находящихся на изоляции людей суицидальные мысли.

Один на трибунах

Также широко разошлись кадры с Путиным, одиноко сидящим на трибунах во время церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине. Церемония прошла на Национальном стадионе (известном как «Птичье гнездо»), который вмещает 80 тысяч зрителей. Однако президента России от этой аудитории изолировали. Он сидел даже не рядом с президентом КНР Си Цзиньпином и другими лидерами стран-участниц.

В сети предположили, что одиноко сидящий Путин демонстративно притворился спящим или заснул во время выхода украинской сборной, так как телекамеры поймали его с закрытыми глазами. Однако потом российский президент все же открыл глаза и начал наблюдать за спортсменами. Фото и видео широко разошлись в соцсетях.