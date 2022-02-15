В белорусских школах стали собирать данные о родителях и их детях 11 15.02.2022, 11:01

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Что происходит?

В Сети появился документ из, как утверждается, средней школы №2 города Жодино. В нем у родителей просят согласие на обработку персональных данных ребенка. И не только, пишет telegraf.by.

На фото документа видно, что некий Оператор собирается обрабатывать перечень сведений не только о ребенке (ФИО, пол, гражданство, данные паспорта, адрес, телефон и т.д.), но и родителях.

Кроме того, пользователи обратили особое внимание, что эти сведения могут передаваться «третьим лицам» — написано в согласии. Кому именно, не уточняется.

В документе отмечается, что обработка персональных данных нужна для:

обеспечения образовательного процесса;

участия в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, […] фото и видеосъемках при проведении мероприятий);

ведения статистики.

Неизвестно, собирают ли такие согласия в других белорусских школах.

Некоторые белорусы не понимают, зачем школам собирать эти персональные данные, а родителям — соглашаться — и возмущаются. А некоторые считают, что «ничего криминального» в этом нет.

«15 ноября вступил в силу Закон «О защите персональных данных». Субъекты — физические лица. На обработку требуется письменное согласие для определенных целей. Читайте цели обработки. А так… ничего «криминального». Третьи лица могут быть медработники, к примеру, которым передали ФИО и дату рождения», — написал один из пользователей в Сети.

Согласно Закону РБ от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных», обработка персональных данных должна осуществляться с согласия субъекта персональных данных, за исключением предусмотренных законодательством случаев. Согласие субъекта персональных данных может быть получено в письменной форме, в виде электронного документа или в иной электронной форме. При этом обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее заявленных законных целей.

Законом предусматриваются основные права субъектов персональных данных, в частности субъект вправе в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие, получить информацию об обработке персональных данных и о предоставлении персональных данных третьим лицам, изменить персональные данные, требовать прекращения обработки и удаления персональных данных, обжаловать действия и решения оператора персональных данных в уполномоченный орган.

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