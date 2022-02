Диетологи назвали снижающие тягу к сладкому продукты 15.02.2022, 11:22

Они помогут избежать набора лишнего веса.

Диетологи назвали продукты, которые снижают тягу к сладкому и помогают избежать набора лишнего веса. Их слова приводит Eat This, Not That!

Специалисты объяснили, что желание съесть сладкое может появиться из-за недостаточного питания и большого количества полуфабрикатов в рационе. Диетолог Эми Гудсон отметила, что одно из условий для сокращения потребления сахара — сытный и полезный завтрак. Она предложила начинать день с омлета с овощами и цельнозерновым тостом или овсянки с фруктами и орехами.

Для перекусов в течение дня Гудсон советует выбирать богатые клетчаткой и белком продукты. К их числу, по ее мнению, относятся сыр и фрукты, йогурт и ягоды, вяленая говядина, батончик гранолы и даже кусочек тоста с арахисовым маслом, содержащим много клетчатки. По мнению диетолога, перекусы важны, потому что при сильном чувстве голода может возникнуть желание съесть сладкое, чтобы поднять уровень сахара в крови.

Если тяга к сладкому не проходит даже после сытных и правильных приемов пищи, Гудсон предлагает съесть несколько черносливов. Она добавила, что сахар может повышать уровень серотонина, поэтому важно найти альтернативные способы поддержания этого гормона на высоком уровне. С этой задачей могут справиться физические упражнения, солнечная погода и прогулки на свежем воздухе.

Диетолог Лорен Манакер рекомендовала обратить внимание на сон, поскольку недосып и усталость могут спровоцировать тягу к сладкому. Она отметила, что спать нужно семь-восемь часов в сутки.

По мнению Манакер, иногда организм требует сахар при нехватке магния. «Чтобы избежать этого, убедитесь, что вы едите авокадо, орехи и другие продукты, содержащие магний, которые помогают справиться с его дефицитом в организме. При необходимости можно также принимать добавки», — заключила она.

