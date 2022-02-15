Белорусские предприниматели уйдут в «серую зону»? 3 15.02.2022, 11:56

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Фото: RFE/RL

Для ипэшников новый год начался с многочисленных изменений.

В частности, чтобы платить налоги по новым правилам, ипэшникам придется увеличить издержки, и поэтому может появиться соблазн уйти в тень, пишет «Белорусы и рынок».

Новые налоговые правила

В 2021 году более 70 % индивидуальных предпринимателей применяли упрощенную систему налогообложения, около четверти (24,6 %) уплачивали единый налог и лишь 5 % применяли общую систему налогообложения, пользоваться которой без услуг бухгалтера многим не под силу.

С 2022 года правила работы для индивидуальных предпринимателей существенно меняются.

Во-первых, значительно увеличивается единый налог: в 2,3–4 раза.

Во-вторых, многим индивидуальным предпринимателям, которые оказывали услуги, теперь запрещено применять упрощенную систему налогообложения. Такую возможность сохранили только для ипэшников, которые занимаются деятельностью в сфере здравоохранения, сухопутного транспорта, услугами по общественному питанию, а также туризмом и деятельностью в области компьютерного программирования.

С чем связаны многочисленные изменения в налоговом законодательстве в отношении индивидуальных предпринимателей в 2022 году?

Стоит напомнить, что на перечисленных новациях еще год назад настаивал Комитет госконтроля. В письме, которое КГК в феврале 2021 года направил в Минфин, акцентировалось внимание на том, что выручка у некоторых индивидуальных предпринимателей большая, а налогов они платят мало. В связи с этим КГК предлагал повысить налоговую нагрузку для предпринимателей и ограничить сферу применения ипэшниками упрощенной системы налогообложения. Так что в 2022 году власти решили реализовать предложения, которые Комитет госконтроля инициировал еще год назад.

Индивидуальным предпринимателям, которые оказывают консалтинговые, юридические, маркетинговые и многие другие услуги, теперь запрещено применять упрощенную систему налогообложения. Объясняется это тем, что благодаря некоторым таким ипэшникам, которые оказывали такого рода услуги, юрлица выводили выручку и занижали налогооблагаемую базу.

В результате из-за недобросовестных действий некоторых пострадают многие предприниматели и утратят право применять «упрощенку», которая до 2021 года позволяла уплачивать 5 % выручки в казну и не переходить на более сложную (общую) систему налогообложения.

С нового года многим ипэшникам, которые оказывают услуги, придется либо отказаться от предпринимательской деятельности, либо перейти на общую систему налогообложения, пользоваться которой без помощи бухгалтера многие не смогут.

С другой стороны, для остальных индивидуальных предпринимателей, которым законодательство позволяет уплачивать единый налог, ставки налога с 2022 года резко выросли. Например, если в 2021 году предприниматели-парикмахеры должны были ежемесячно перечислять в казну 135 рублей, то с 2022 года — 540 рублей. Ипэшники, которые оказывают в Минске медуслуги, в 2021 году должны были уплачивать каждый месяц в бюджет 208 рублей, с 2022 года — 832 рубля.

В разы повышены ставки единого налога и для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей.

Позиция бизнес-союза и взгляд МНС

В связи с увеличением налоговых ставок для предпринимателей последние просят снизить фискальную нагрузку.

«Мы подготовили письмо в МНС и просим с учетом увеличения налоговой нагрузки освободить предпринимателей от уплаты косвенных налогов (ввозного НДС)», — рассказала журналистам директор Бизнес-союза предпринимателей и юридических лиц «Конструктивный диалог» Жанна Рогова.

По ее словам, из-за развития сетевой торговли предприниматели, которые занимаются розничной торговлей, почувствовали сокращение выручки, нести повышенную налоговую нагрузку им очень трудно: «В Гомеле на центральном рынке половина торговых мест свободна, хотя раньше взять свободное торговое место там было нелегко».

Жанна Рогова считает, что изменения в налоговом законодательстве, которые коснутся индивидуальных предпринимателей, могут привести к увеличению серой экономики. Ведь индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги и которым теперь запрещено применять «упрощенку», предлагается перейти на общую систему налогообложения.

Вести учет предпринимательской деятельности по новым правилам самостоятельно смогут далеко не все ипэшники.

«Общую систему налогообложения иногда не могут «потянуть» даже некоторые бухгалтеры. Услуги хорошего бухгалтера, который может вести учет по этой системе, не всегда может себе позволить индивидуальный предприниматель», — отмечает Жанна Рогова.

Для предпринимателей, считает эксперт, наиболее удобны два режима налогообложения: упрощенная система налогообложения и единый налог. По ее мнению, навязывание индивидуальным предпринимателям общей системы налогообложения может привести вообще к их уходу от налогов. И на январской пресс-конференции с участием Министерства по налогам и сборам один индивидуальный предприниматель обратил внимание на этот риск.

В свою очередь МНС призывает предпринимателей соблюдать налоговое законодательство, вступившее в силу в 2022 году. При этом специалисты министерства не исключают, что в новых законодательных условиях попытки предпринимателей работать по серым схемам могут иметь место.

«Никто не может быть на 100 % уверен, что все будет легально», — отметил начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский, отвечая на вопросы корреспондента «Белорусы и рынок» на январской пресс-конференции.

Но, по его словам, с учетом развития цифровых технологий налоговые органы располагают большим массивом сведений о деятельности субъектов хозяйствования, в том числе фактами о незарегистрированной предпринимательской деятельности: «Налоговые органы, обладая большим потенциалом для сбора сведений, различными формами и методами контроля, будут пресекать данные факты. Поэтому вести речь о том, что страна «свалится» в тень, абсолютно некорректно».

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