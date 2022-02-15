Россия заявила об отводе части войск от границ Украины 39 15.02.2022, 12:02

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Речь идет о Западном и Южном округах.

В Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с «учений» в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «РИА Новости».

«Подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задание, уже приступили к нагрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои военные гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе военных колонн» - рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Российская Федерация стянула к украинской границе около 120 тысяч военных.

Ранее Украина потребовала от РФ в течение 48 часов дать разъяснения по военной деятельности у границ и во временно оккупированном Крыму в рамках Венского документа.

После того, как Украина не получила ответа, в МИД объявили о созыве срочной встречи с Россией и остальными странами-участницами Венского документа.

В России, по данным СМИ, заявили, что запрос Украины в соответствии с Венским документом ОБСЕ является неприемлемым, и участвовать во встрече отказались.

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