Один из мировых лидеров по добыче криптовалют поднимает налог на майнинг в 10 раз 6 15.02.2022, 12:17

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Незарегистрированным майнерам грозит конфискация оборудования.

Министерство национальной экономики Казахстана предлагает повысить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз.

Об этом сообщил во вторник на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает ТАСС.

«На сегодняшний день порядка 640 МВт электрической мощности потребляется официально зарегистрированными майнинговыми компаниями. В то же время потребление «теневого» майнинга требует официальной регистрации. При этом майнинговые компании потребляют электрическую энергию напрямую у энергопроизводящих организаций или у нерегулируемых энергоснабжающих организаций», - рассказал Куантыров.

По его словам, основной причиной такого положения дел является привлекательность тарифа. «В этой связи министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей», - пояснил министр.

Как указано в слайдах к его докладу, министерство предлагает увеличить налоговую ставку с 1 до 10 тенге (с 0,0023 до 0,023 доллара) за кВт/ч потребленной электроэнергии.

8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать решения по повышению налогов на майнинг криптовалют. Он отметил, что текущая ставка налога в 1 тенге за кВт/ч энергии ничтожно мала.

Казахстан в последнее время являлся одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. Так, в августе прошлого года страна занимала второе место в мире по этому показателю (18% мирового объема майнинга) после США (35,4%). Россия находилась на третьем месте (11%).

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