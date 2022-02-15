«Беларуськалий» — российская мишень» 7 15.02.2022, 12:25

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Литовские депутаты опасаются, что РФ возьмет под контроль белорусские удобрения.

Литовские депутаты опасаются, что Россия может установить полный контроль над «Беларуськалием» через покупку его акций «Уралкалием». Это позволит РФ контролировать до 40% мирового производства калийных удобрений и оказывать давление на Европу и на данном рынке.

Член Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Раймундас Лопата считает, что быстрой переориентации белорусских удобрений не случится. При этом Россия может предложить обменять помощь в перевозке удобрений на участие в доле акций «Беларуськалия», передает Delfi.

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«Я не думаю, что вопрос решится в ближайшее время, потому что с Беларусью сейчас решаются другие вопросы — учения и референдум. Иными словами, русские, видимо, готовят полную концепцию того, как они будут относиться к Беларуси в целом. «Беларуськалий» — определенно российская мишень», — считает политик.

Как отметил депутат Казис Старкявичюс, концентрация удобрений в руках России повлияла «бы на цены на продукты»:

«Европейцам дешевле привозить удобрения из европейской части. Это факт, что цены на удобрения выросли бы, и это было бы так, если бы у России были оба объекта».

Депутат не исключает, что с удобрениями РФ может действовать так же, как и с газом.

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