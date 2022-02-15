Наталья Радина о Павле Жуке: Он всегда бросался в схватку 15.02.2022, 12:38

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Павел Жук

Легендарный издатель стремился влиять на изменение ситуации в стране.

Сегодня утром ушел из жизни известный белорусский журналист, основатель легендарных газет «Свабода» и «Навіны» Павел Жук. Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина вспоминает, каким человеком был известный белорусский издатель:

— Фотографий Павла Жука несправедливо мало. Этот снимок он мне прислал к какому-то своему интервью. Я тогда сказала: «Паш, а есть без шапки?». Он ответил: «Других нет! Ставь черный квадрат!». Сегодня Павла не стало и хочется поставить не черный квадрат, а именно это фото легендарного белорусского издателя независимых газет, которые навсегда войдут в историю страны — «Свабода», «Навіны», «Наша свабода».

Во всех этих газетах я успела поработать в конце 1990-х-начале 2000-х, пока их не закрыли одними из первых за смелость и принципиальность. Это был бесценный опыт и счастье работы с профессионалами, которых Павел Жук смог собрать в одну команду.

Он был смелым, лихим, безбашенным, в чем-то авантюристом. Не ограничивался издательским делом, стремился влиять на изменение ситуации в стране другими возможными способами. Несмотря на огромные риски, бросался в схватку, много терял, но всегда снова вставал на ноги и продолжал бороться и жить полной приключений жизнью. У него всегда было миллион планов. Энергия била ключом и, казалось, ее источник вечен.

Спасибо, Павел, что был. Ты научил нас многому.

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