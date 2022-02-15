Тайна стола Путина 4 15.02.2022, 12:56

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Лавров и Шойгу не захотели делиться с Кремлем своей ДНК?

Пользователи Сети продолжают смеяться над длинным столом, за которым Путин принимает своих гостей. Давайте разберемся, как все начиналось.

Впервые длинный стол Путина появился в СМИ 1 февраля, когда глава Кремля встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

7 февраля в Москву пожаловал президент Франции Эмманюэль Макрон. Встреча также проходила за длинным столом.

Агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что Макрон отклонил просьбу Кремля пройти российский тест на COVID-19, когда прибыл на встречу с Путиным. У французского президента был выбор — либо согласиться на российский тест и получить возможность приближаться к Путину, либо же довольствоваться социальной дистанцией.

«Мы очень хорошо знали, что это означало отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли смириться с тем, что они получат в свои руки ДНК президента», — добавил один из источников.

Однако 10 февраля Путин и глава Казахстана Касым-Жомарта Токаев встретились в Кремле. Встреча, как сообщила пресс-служба Путина, продлилась более трех с половиной часов. Социальная дистанция на встречах не соблюдалась, правители жали друг другу руки. Исходя из логики агенства Reuters, Токаев согласился сдать тест.

14 февраля Сеть облетели фото, где глава Кремля принимает министра обороны Сергея Шойгу и главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Судя по фотографиям, Путина от министров отделяло еще большее расстояние, чем в случае с Макроном, — не меньше восьми метров.

В чем причина? Главы Минобороны и МИД РФ также отказались делиться с Кремлем своей ДНК?

Возможно, главы этих российских ведомств не привиты от COVID-19, хотя в СМИ была информация об их вакцинации.

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