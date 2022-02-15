Белорусские флагманы побили долговой рекорд 15.02.2022, 13:05

Предыдущий максимум обязательств продержался всего один месяц.

Крупные и средние компании Беларуси сообщили о суммарных долгах к началу 2022 года. Предыдущий максимум обязательств продержался всего один месяц, пишет сайт banki24.by.

На 1 января 2022 года суммарные долги валообразующих компаний достигли 164 млрд BYN. Это рекордное значение долга за весь период замеров по принятой в РБ методике. Предыдущий максимум был установлен 1 декабря 2021-го и таким образом продержался лишь месяц.

За 2021 год подъем долга флагманов составил 3,5%. В предыдущие периоды рост долга был связан с девальвацией белорусского рубля, так как долги частично номинированы в валюте. Так, за 2020 год суммарные обязательства увеличились на 19,3% (согласно Белстату).

Крупнейшую сумму долга накопили валообразующие предприятия Минска – 45,3 млрд BYN на отчетную дату. Среди областей лидером по объему обязательств стала Гродненская – 28,8 млрд BYN. Также эта область быстрее всего нарастила долги за 2021 год – на 13,8%.

В остальных областях суммы долга на 1 января были следующими: Брестская – 10,5 млрд BYN, Витебская – 14,6 млрд BYN, Гомельская – 24,1 млрд BYN, Минская – 27,2 млрд BYN, Могилевская – 13,5 млрд BYN.

Среди отраслей экономики наибольшие обязательства к 1 января имели флагманы промышленности – 93,7 млрд BYN. За весь 2021 год суммарные долги выросли у промышленников на 21,4%.

Внутри промышленности больше всех задолжали валообразующие компании обрабатывающих отраслей – 67 млрд BYN. Долги флагманов энергетики составили 22,7 млрд BYN, добывающих предприятий – 3,6 млрд BYN.

В сельском хозяйстве суммарные долги составили 16,1 млрд BYN. В строительстве и оптовой торговле долги достигли по 7,8 млрд BYN, в розничной торговле – 10,9 млрд BYN, на транспорте – 7,2 млрд BYN, в секторе информации и связи – 3,3 млрд BYN, в финансовой и страховой деятельности – 4 млрд BYN.

У флагманов белорусского ритейла размер долгов стал рекордным за историю замеров. Предыдущий максимум продержался всего один месяц. За 2021 год сумма обязательств розничной торговли выросла на 12,3%.

Если задолженность не погашена в установленные сроки уплаты, она называется просроченной. На 1 января 2022 года размер просроченной задолженности у флагманов Беларуси составил 9,787 млрд BYN.

По сумме просрочки в стране лидировали флагманы Минской (2,323 млрд BYN) и Гомельской (2,088 млрд BYN) областей. У флагманов столицы размер проблемной задолженности достиг 1,547 млрд BYN.

В промышленности просрочка на 1 января составила 4,292 млрд BYN, в сельском хозяйстве — 2,966 млрд BYN, в строительстве — 917,1 млн BYN, в оптовой торговле — 312,5 млн BYN, в ритейле — 288,9 млн BYN, на транспорте — 293,8 млн BYN.

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