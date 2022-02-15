The Hill: Пентагон обдумывает новый способ вооружения Украины 5 15.02.2022, 13:12

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Как он будет выглядеть?

Пентагон изучает возможность доставки военной помощи Украине сухопутным путем, чтобы помочь Киеву с сопротивлением внутри страны в случае вторжения России, сообщает The Hill.

По данным издания, эту информацию сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан членам Палаты представителей в ходе частного разговора в понедельник.

По информации источника в Палате представителей, Салливан сказал, что глава Пентагона Ллойд Остин хочет, чтобы в случае российского нападения для доставки помощи в Украину был выбран наземный, а не воздушный маршрут.

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