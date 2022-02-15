Украина прекращает транзит белорусских калийных удобрений
- 15.02.2022, 13:26
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Ограничения коснутся продукции компаний «Беларуськалий» и «Белорусская калийная компания».
«Укрзализныця» с 16 февраля вводит временные ограничения на транзит белорусских калийных удобрений по территории Украины в страны СНГ и Балтии, сообщается на сайте железнодорожной компании.
Ограничения коснутся продукции компаний «Беларуськалий» и «Белорусская калийная компания». Сколько будут действовать ограничения неизвестно.
Транзит белорусских калийных удобрений через территорию Украины осуществляется преимущественно в Турцию, а также в Венгрию, Польшу, Чехию, Румынию, Австрию, пишет портал liga.net.