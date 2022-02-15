Госдума РФ поддержала обращение к Путину о признании «Л/ДНР» 15.02.2022, 13:42

Решение было принято на пленарном заседании российского парламента.

Госдума решила направить президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой признать «ДНР» и «ЛНР».

Такое решение было принято на пленарном заседании российского парламента, сообщает РБК.

«За» данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили «против».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание Россией оккупированных районов Донецкой и Луганской областей «независимыми республиками» будет означать ее выход из Минских соглашений.

«Относительно возможного признания российской Госдумой так называемых «Л/ДНР». Хочу еще раз напомнить постоянную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре Россия выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров», — подчеркнул глава МИД.

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