Газовщики присоединились к забастовке в Жанаозене 15.02.2022, 13:54

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Рабочие выдвинули властям политические и социальные требования.

15 февраля в городе Жанаозене работники нефтегазовых управлений «Озенмунайгаза» не отправились на рабочие места. Они выдвинули властям политические и социальные требования, сообщает «Азаттык».

Протестующие собрались на территории автостанции, откуда их обычно развозят по нефтепромыслам. Помимо увеличения зарплат они требуют от властей прекратить пытки и немедленно освободить задержанных участников январских митингов.

Одним из выступавших был Оразбай Турсынбай, лидер забастовки нефтяников 2011 года.

- Мы опечалены тем, что начавшийся в Жанаозене мирный митинг в ряде регионов Казахстана обернулся трагедией. Наши соболезнования семьям погибших. Содержащиеся под стражей - не террористы, мы требуем остановить пытки и отпустить их! Мы требовали от властей проведения политических реформ. Однако нам подсунули всё старое и закостенелое. Нужны новые перемены, - сказал он.

С требованиями выступили работники ряда других подразделений «Озенмунайгаза».

Операторы групповых установок говорят, что они выполняли работы по 12 часов, но им платили как за 11 часов. Они предъявили работодателю 11 требований. Протестующие требуют, среди прочего, 12-часовой смены, введения вахтового режима, внедрения штатной единицы слесаря и повышения зарплаты операторов на 50 процентов. Операторы говорят, что пытались урегулировать вопрос на законных основаниях с профсоюзом, но безрезультатно.

С аналогичными требованиями выступили электрики и сварщики «Озенмунайгаза». Они говорят, что работа на нефтепромысле зависит и от их труда, однако их зарплата ниже зарплаты других работников.«Просим нашу зарплату за семидневную вахту сравнять с зарплатой нефтяников, увеличив на 50 процентов», — говорят электрики.

Сварщики требовали закупки нового оборудования, введения семидневной вахты, увеличения заработной платы, доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях, оплаты сверхурочных, создания штатной единицы слесаря-сварщика и приема сварщиков, работающих по аутсорсингу, в штат.

Нефтяник Нурымбет Алланазаров сообщил Азаттыку, что в понедельник вечером прекратили работу нефтяники «Управления буровых работ», компании, созданной после Жанаозенских событий 2011 года, когда полиция открыла огонь в Жанаозене, подавив в декабре 2011 года многомесячную забастовку нефтяников, требовавших улучшения условий труда.

По его словам, председатель правления компании «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев ранее заявил, что заработная плата нефтяников повысится на 15 процентов из-за роста инфляции, однако это обещание остается не выполненным. По словам Алланазарова, независимые экономисты провели исследование заработной платы нефтяников и подсчитали, что заработная плата должна быть повышена на 41 процент, и теперь протестующие требуют повышения зарплаты на такой процент.

Репортер Азаттыка позвонил в компанию «Озенмунайгаз». Сотрудник, представившийся помощником генерального директора компании «Озенмунайгаз» Талгатом Жалмуханбетовым, предложил обратиться к пресс-секретарю за информацией. Однако мобильный телефон руководителя департамента по связям с общественностью «Озенмунайгаз» Адиля Суйеубая днем 15 февраля был отключен.

«Озенмунайгаз», один из крупнейших производителей нефти и газа в Мангистауской области, разрабатывает месторождения Узень и Карамандыбас. Компания имеет 16 структурно-производственных отделений. В компании работает более девяти тысяч человек.

Сейчас в Жанаозене на забастовке находятся работники еще трех предприятий.

В Мангистауской области с начала февраля продолжаются протесты с требованием трудоустройства, повышения заработной платы и улучшения условий труда. После частичного или полного выполнения требований работники некоторых компаний прекратили протест.

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