Александра Герасименя: Успех Анны Гуськовой — медаль для свободной Беларуси 15.02.2022, 13:59

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Александра Герасименя

Теперь болеем за Анну Сола.

В эксклюзивном интервью «Белсату» руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя сообщила, что внимательно следила за выступлением спортсменки Анны Гуськовой и очень порадовалась, когда у нее получилось приземление.

«Я видела прыжок Ани, безусловно, волновалась за нее. Очень порадовались все в нашем штабе. Это такая символическая победа для всех настоящих белорусов, потому что многие искренне болели именно за Аню, и я уверена, что она чувствовала эту поддержку свободной Беларуси. Согласитесь, ничего не бывает просто так. Значит, эта медаль была нужна не только ей, но и всем белорусам».

– Гуськову поздравили оба Лукашенко. Но как им и всем тем, кто подписывался за насилие и беззаконие, травил Николая Козеко и Александру Романовскую относиться к успеху той, которая не поддержал официальные результаты выборов президента и больше не желает жить прошлым?

– Я думаю, что найдут способ, как примазаться к этой медали и перекрутить все так, что оно, это серебро, завоевано только благодаря тому, что есть у нас один главный человек, который учил, который наставлял и говорил, как надо правильно делать. И только ему должны быть благодарны. У нас, если медаль, то только так. На самом деле я очень искренне радуюсь за Аню. И раньше всегда болела за девочек-фристайлисток. Самые искренние слова поздравления и Николаю Козеко, потому что я знаю, что это его в первую очередь огромная работа, в которую он вкладывал не только свой ум, но и опыт, и душу! Поэтому эта награда человека, который верен своим принципам, своей стране и своему народу.

– Теперь все болеем за еще одну Аню – Анну Сола…

– Я, как и все спортсмены, не могу прогнозировать. Мы можем только предполагать, но Бог видит лучше, у кого должна быть медаль. Но я верила и верю, что девушки могут, и Аня своим четвертым местом в преследовании, стартуя с 26-й позиции, доказала, что может. Если что-то не сразу получилось изначально, то это не значит, что так будет на протяжении всей Олимпиады. Все те добро и свет, которые выделяет Аня Сола, может проявиться в самой последней гонке, на самых последних метрах, секундах. И я уверена, что сила нашей поддержки поможет ей показать свой максимум.

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