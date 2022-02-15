«Мы взяли все в свои руки»: как дальнобойщики за сутки установили порядок в Берестовице 4 15.02.2022, 14:08

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Новые подробности о необычной акции.

Вчера "АвтоГродно" рассказывал про сложную обстановку у ПП "Берестовица", где дальнобойщики вышли на дорогу, чтобы тормозить "хитрых" водителей, объезжающих общую очередь. Им удалось?

Корреспондент издания снова связался с теми, кто стоит у границы.

- Стою уже у пункта пропуска, - рассказал "АвтоГродно" водитель, который до этого стоял без движения более суток. - Мы взяли все в свои руки - и у нас получилось. У въезда в агрогородок стали дежурить водители, которые тормозили все фуры и уточняли, на каком основании они проезжают мимо очереди. За пару часов мы смогли развернуть около 30 грузовиков и основная очередь начала движение!

- Как именно вы останавливали грузовики? Ведь дальнобойщики - это не сотрудники ГАИ, водители не обязаны останавливаться перед вами.

- Останавливались все. Конечно, могли бы и не тормозить. Но на этот случай одному из местных дальнобойщиков родственники пригнали его легковой автомобиль - он бы и догонял таких водителей. А после остановки мы бы уже все стали разбираться с нарушителем. Хочу от всех нас поблагодарить этого парня на легковой машине. Он сделал большую работу. Он сопровождал все грузовики, которые следовали в ТЛЦ "Берестовица" и контролировал, чтобы по дороге они не вклинились в очередь.

- Говорят, что особо хитрые водители поехали по альтернативным дорогам, затем по улочкам Пограничного и все равно объезжали очередь.

- Такие были ровно до того момента, пока не появился этот парень на легковом автомобиле. К слову, по тем улочкам движение на грузовиках запрещено. Так что им мог грозить еще и крупный штраф.

- Проблема решена надолго, как вы думаете?

- Думаю, что скоро все повторится. И вот почему. Мы организовали круглосуточное дежурство у Пограничного по пять человек. Дежурили те водители, которые ближе всего подъехали к населенному пункту. Затем, когда они проезжали, выходили дежурить следующие. Сейчас ситуация нормализовалась, но желание объехать очередь у "хитрых" водителей никуда не ушло. Они постоянно выжидают. Как только контроль спадет, а на улице похолодает, "хитрецы" снова поедут.

Водители дежурят даже ночью и останавливают тех, кто пытается объехать очередь. Все водители - в световозвращающих жилетах

Но пока ситуация стала намного лучше. Со слов нашего собеседника, теперь очередь можно пройти примерно за 3-4 дня, хотя раньше этот период приближался к 10 дням.

Официальный комментарий Госпогранкомитета

«По состоянию на 16 часов (14 февраля) перед пунктом пропуска «Берестовица» по причине невыполнения Польшей двухсторонних договоренностей по пропуску транспорта фиксируется более 530 грузовиков.

За минувшие сутки в Польшу через «Бобровники» въехал 321 грузовик из 500, что составляет 62 % от нормы. К 16 часам текущих суток сотрудники польского погранперехода «Бобровники» оформили около 230 грузовиков.

Вместе с тем, белорусская сторона может выпустить ровно столько транспорта, сколько польские коллеги запускают на свою территорию.Несмотря на напряженность, вызванную длительным ожиданием пересечения границы, и усталость водителей, обстановка перед пунктом пропуска Берестовица стабильна и контролируема.

Белорусская сторона принимает все возможные меры для ускорения процесса оформления транспорта», — сообщает Госпогранкомитет.

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