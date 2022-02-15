FT назвала имя политика, которого Москва хочет поставить во главе марионеточного государства 9 15.02.2022, 14:15

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Разведка США поделилась новыми данными о планах РФ.

Как сообщает nv.ua со ссылкой на Financial Times, главой марионеточного правительства Украины может быть назначен бывший украинский депутат Олег Царев.

По словам анонимного собеседника агентства, имя Царева как возможного кандидата Кремля для смены режима в Украине было получено от американской разведки, которая поделилась этими данным с Великобританией, Австралией, Канадой и Новой Зеландией.

Сам Царев в комментарии FT назвал появление этих данных «забавной ситуацией».

«Посмотрите на меня. Меня даже не приглашают выступать на [российском] государственном телевидении, потому что я недостаточно важен. Я директор санатория в Ялте», — заявил он.

Издание напоминает, что Царев отказался от политической карьеры в 2015 году и теперь управляет тремя оздоровительными санаториями в оккупированном Крыму.

В конце января Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало заявление, в котором говорит, что руководство Кремля рассматривает вариант с установлением в Киеве пророссийского правительства во главе с лидером партии НАШИ Евгением Мураевым.

В МИД Британии отметили также, что в данном вопросе спецслужбы РФ работают с рядом чиновников времен бывшего президента Виктора Януковича.

В частности, назывались бывший премьер-министр Николай Азаров, экс-заместитель главы правительства Николай Арбузов, первый заместитель премьер-министр Андрей Клюев и бывший глава СНБО Владимир Сивкович. Большинство из названных чиновников находятся в РФ.

Позже CNN со ссылкой на несколько собственных источников сообщил, что «американская разведка владеет такой же информацией» и может подтвердить данные МИД Великобритании.

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