Зачем подпорки недавно отремонтированному мосту в центре Минска и можно ли по нему ходить?7
- 15.02.2022, 14:22
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Возле объекта также заметили странные сооружения.
Читатели Onlíner заметили подпорки и какое-то укрепление под пешеходным мостом в районе парка Горького и улицы Янки Купалы. Там же работают строители. «Вроде ж его только в конце года отремонтировали, нет?» — спрашивают люди. Журналисты переадресовали этот вопрос в организацию, которая делает ремонт. Вот что рассказали.
О том, что происходит с пешеходным мостом у парка Горького, осведомлены в МСУ №2 предприятия «Мостострой». Его сотрудники действительно уже работали здесь месяц по осени, но тогда часть задач оставили на весну.
— Тогда разбирали мостовое полотно, подремонтировали коммуникации и сделали усиление — новую монолитную трубу. Основное готово, поэтому до Нового года открыли движение, чтобы не стеснять условия, — поясняют в «Мостострое». — На благоприятное время осталась покраска, еще нужно окультурить декоративные стены.
Несмотря на работы, по мосту можно ходить. Металлические и деревянные подпорки уберут, их устанавливали раньше, когда бетонировали полотно.
Странная штука с ограждением под мостом — это понтон. Пока он подтоплен, позже воду откачают и с понтона будут снимать временные конструкции.
Все работы планируют закончить в апреле-мае.