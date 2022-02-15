Зачем подпорки недавно отремонтированному мосту в центре Минска и можно ли по нему ходить? 7 15.02.2022, 14:22

7,902

Возле объекта также заметили странные сооружения.

Читатели Onlíner заметили подпорки и какое-то укрепление под пешеходным мостом в районе парка Горького и улицы Янки Купалы. Там же работают строители. «Вроде ж его только в конце года отремонтировали, нет?» — спрашивают люди. Журналисты переадресовали этот вопрос в организацию, которая делает ремонт. Вот что рассказали.

О том, что происходит с пешеходным мостом у парка Горького, осведомлены в МСУ №2 предприятия «Мостострой». Его сотрудники действительно уже работали здесь месяц по осени, но тогда часть задач оставили на весну.

— Тогда разбирали мостовое полотно, подремонтировали коммуникации и сделали усиление — новую монолитную трубу. Основное готово, поэтому до Нового года открыли движение, чтобы не стеснять условия, — поясняют в «Мостострое». — На благоприятное время осталась покраска, еще нужно окультурить декоративные стены.

Несмотря на работы, по мосту можно ходить. Металлические и деревянные подпорки уберут, их устанавливали раньше, когда бетонировали полотно.

Странная штука с ограждением под мостом — это понтон. Пока он подтоплен, позже воду откачают и с понтона будут снимать временные конструкции.

Все работы планируют закончить в апреле-мае.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».