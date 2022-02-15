Назван аналог картофеля, избавляющий от «плохого холестерина» 4 15.02.2022, 14:36

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Его плоды защищают от вирусов и полезны для сердца и костей.

Картофель при правильном потреблении в пищу и в сочетании с другими продуктами не несет вреда здоровью и фигуре, а при желании его можно заменить бататом, пишет storinka.com.ua.

Диетологи предполагают, что, будучи источником "устойчивого" крахмала, картофель надолго сохраняет чувство насыщения и тем самым предотвращает переедание. При этом специалисты уточняют, что такими полезными свойствами обладает именно остывший, не пересоленный картофель без добавления лишних жиров и соусов.

Кроме того, отмечают диетологи, в продукте содержатся витамины В2, В3, В6, В9 и С, антиоксиданты и калий.

При желании сократить потребление картошки эксперты рекомендуют потреблять в пищу батат, который также известен как кумара, или сладкий картофель. По вкусу эти два овоща очень похожи, но относятся к разным видам растений: картофель – к семейству пасленовых, а батат – к вьюнковым.

Кумара содержит большое количество антиоксидантов – витаминов А, Е, С и К, которые защищают от вирусов и полезны для сердца и костей.

Эксперты также утверждают, что батат помогает избавлять организм от "плохого" холестерина – липопротеинов низкой плотности. Благодаря высокому содержанию клетчатки продукт помогает нормализовать работу ЖКТ и очистить сосуды от холестериновых бляшек.

Более того, специалисты уверены, что батат положительно влияет на нервную систему, повышает концентрацию внимания и улучшает память.

Как утверждают специалисты, в плане диеты батат также несет больше пользы, поскольку благодаря "медленным" углеводам не вызывает резкого повышения уровня сахара.

Максимальную пользу от продукта можно получить только при разнообразном и сбалансированном питании, заключают диетологи.

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