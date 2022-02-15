Во Львове всех учеников 9−11 классов научат стрелять 9 15.02.2022, 14:45

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Тренировки в школах проходят каждый день.

Львовские школы начали обучение по стрельбе для учащихся 9−11 классов. Занятия будут проводить каждый день, стрелять научат всех старшеклассников, пишет nv.ua.

С детьми занимаются профессионалы, которые проводят соответствующие инструктажи по технике безопасности, а также снабжают всем необходимым оборудованием, сообщают в Управлении образования ЛГС.

Во Львове есть 20 заведений, которые имеют все условия для стрелковой выучки. Но это не помешает охватить обучение всех старшеклассников, ведь они будут приходить в стрелковые помещения из соседних школ.

«Мы проводим обучение по стрельбе для всех учащихся 9-11 классов. Наша задача – научить подростков безопасному обращению с оружием, а также основам практической стрельбы», – сообщают в управлении образования.

В мэрии Львова был подготовлен план действий и подготовки в случае развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Программа национального сопротивления рассчитана на 2022-24 годы.

Андрей Садовый в видеообращении рассказал, какими навыками должны обладать львовяне в сегодняшних условиях, а также призвал руководителей других украинских общин сплачиваться и приобщаться к общему с государством труду над стратегией национального сопротивления.

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