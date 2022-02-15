Эль Мюрид: Кремль проиграл вдребезги 3 15.02.2022, 14:45

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Эль Мюрид

Примерно так же Николай Второй шел к своему отречению.

Пока, конечно, одного-единственного заявления Минобороны о выводе войск с территории учений в места постоянной дислокации мало, чтобы говорить о свертывании этого раунда военной активности, но предварительно можно с изрядной долей уверенности сказать, что информационную войну Кремль проиграл вдребезги, пишет российский эксперт-международник Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Поспешное заявление Захаровой про то, что «не очень-то и хотелось» - это, как всегда, реактивная повестка, которая всегда выглядит догоняющей (а в нашем случае — еще и хронически запаздывающей).

Теперь Запад в лице Байдена, Макрона, Шольца, Джонсона скромно заявят, что это именно они предотвратили войну и обуздали агрессора.

Нюанс здесь в том, что российская пропаганда сработала в жирный минус и внутри страны. Она так старательно нагоняла военный психоз, увлеченно делила на карте территорию Украины и била себя в грудь «можем повторить», что вызвала слабый, но все-таки какой-то отклик в среде фантомно верящих в величие кремлевского сидельца. Жалкие крохи, оставшиеся от «крымского консенсуса». Остальные либо равнодушны, либо в разной степени враждебны военной риторике. И теперь драп с границы для этой сильно поредевшей путинской торсиды выглядит со всех точек зрения обманом ожиданий.

Всего-то неделя давления Запада — и величайший геостратег спекся. «А я че? Я ниче! Я просто мимо проходил!» Что характерно — сейчас вообще не возникает никаких «хитрых планов», которые были в ходу в 14 году, и которыми пытались объяснить резкий разворот сбледнувшего с лица после встречи со швейцарским президентом «собирателя земель русских». Теперь «хитрые планы» себя настолько дискредитировали, что их стараются не создавать даже совсем отмороженные и беспринципные пропагандисты и певцы режима. Ну не работает это. Вместо «планов» - просто тупой навал лжи. Прямой, бесхитростной и по принципу «заморочить голову». Не более того. Что, кстати, всегда вызывает раздражение даже на интуитивном уровне.

Примерно так же Николай Второй шел к своему отречению. Последовательно теряя сторонников во всех без исключениях стратах общества. Хотя до самого конца продолжал верить в свою богоизбранность и преданный ему народ. Впрочем, этим грешат практически все оторванные от реальности руководители. И всегда искренне удивляются по пути к подвалу купеческого дома: как так? Все же нормально шло?

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