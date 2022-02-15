Как выглядит самая дорогая квартира в минской Каменной Горке 3 15.02.2022, 15:07

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Сдержанный шик в гостиной и детская «вырви глаз».

Мы уже рассказывали вам про самые дорогие квартиры в Новой Боровой, «Маяке Минска» и «Минск Мире». Сегодня мы решили выйти за рамки известных жилых комплексов и заглянуть на столичные окраины. Каков порядок цен на квартиры, к примеру, в Каменной Горке?

Журналисты realt.by посмотрели, что предлагается в этом районе. Спешим сообщить, что в отличие от предыдущих квартир, где максимальная стоимость достигала 400 тысяч долларов, стоимость самого дорогого жилья на западной границе Минска не превысила 200 тысяч.

Итак, перед вами трехкомнатная квартира площадью 77,1 «квадрата». Она расположена на третьем этаже девятиэтажного каркасно-блочного дома 2012 года постройки по улице Неманской.

Как отмечается в объявлении, в трешке − отличный дизайнерский ремонт. На фотографиях можно рассмотреть интересные решения с перегородками, трехцветные шторы, яркие фасады встроенных шкафов в спальне и на балконе.

В целом, что касается цветовых решений, то кухня и зал в квартире оформлены в бело-синих тонах, спальня — в приглушенных серых, а детская — в жизнерадостных розовом и салатовом оттенках.

Автор объявления перечисляет бытовую технику и мебель, которая останется новым жильцам. Это − встроенная кухня, кухонная техника производства Gorenje (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, свч), холодильник Daewoo (70 см), кондиционер Mitsubishi, стиральная машина Bosh, посудомоечная машина Bosh (60 см). Помимо этого, в квартире остаются шкафы в комнатах, прихожей и лоджии из высококачественных материалов, межкомнатные двери производства ProfilDoors серии VG.

На полах в квартире — ламинат и плитка (теплый пол).

Несмотря на то, что Каменную Горку многие ассоциируют с не очень ухоженными дворами, конкретно в этом доме за дворовой территорией следят. Она здесь оборудована шлагбаумом и видеонаблюдением.

По соседству с жильем − детский садик и школа (вид на нее открывается прямо из окон), гипермаркеты Green, «Простор» и «Материк». До ближайшей станции метро от дома — около 15 минут пешком.

Стоимость этой квартиры — 170 тысяч долларов (по $ 2205 — за квадратный метр).

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