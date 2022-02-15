Геннадий Федынич: Повышать пенсии нужно на 30-40% 4 15.02.2022, 15:17

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Геннадий Федынич

Сотрясание воздуха на БТ и на радиоканалах больше не воздействует на людей.

Лидер Белорусского независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич считает, что семипроцентное повышение пенсий не решает ни одну из проблем, пишет сайт «Свободные новости»:

— Знаете, ранее Лукашенко говорил, что повысят пенсии. Но здесь получается занимательная арифметика. Тот, у кого пенсия 300 рублей, получит дополнительно 21 рубль – даже до Комаровки не дойти. Пенсионеры питаются плодовоовощной продукцией, дешевыми продуктами, цены на которые стремительно идут вверх. Как выживать на такие деньги? Перед ветеранами встанет дилемма: купить лекарства, какие-то продукты или заплатить за коммуналку? Как вы сами понимаете, коммуналка будет стоять на последнем месте, и вина за задолженность будет лежать не на людях, а на государстве.

Конечно, у почетных пенсионеров пенсия составляет 1200-1500 рублей, 7 процентов от этой пенсии – почти пенсия рядового рабочего. Я всегда задаю вопрос: если вы почетный пенсионер, то что вы делали по «непочетным дням», за что такая благодать от государства?

Более того, Фонд социальной защиты населения тоже оказался в сложной ситуации: резкое сокращение трудящихся на предприятиях привело к такому же резкому уменьшению отчислений в ФСЗН. Проблема существует, и ее за один месяц или квартал не решишь: нужны новые рабочие места не за 300-400 рублей, а хотя бы за 800-1200 рублей. За такую зарплату, 1200 в регионах, 1200-1500 – в Минске и областных центрах еще куда бы ни шло. Это сегодня, а что будет завтра – неизвестно.

— Какие шаги может предпринять правительство по решению проблемы?

— Извините, уже зеванули тот период, когда можно было найти выход. Сейчас очень сложно искать искать, нужно искать деньги. А где их найти? В стране примерно 2 миллиона 400 тысяч пенсионеров, и если государство надеется, что 7% погонят ветеранов труда на референдум, то ошибается. Они видят «заботу» о себе. Сотрясание воздуха на БТ и на радиоканалах больше не воздействует, верят только в то, что есть в кошельках. Не будут работать предприятия, не будут появляться новые рабочие места – проблема только усугубится.

— Власти декларируют переход на накопительную систему. Решит ли она проблему?

— Слушайте, накопительная система существует лет 30, в том числе на Западе. Профсоюз РЭП лет десять назад предлагал ввести ее: тогда еще заработки были более-менее приемлемые. Сейчас говорят: отдавай 10% на эту систему, и наниматель еще добавит 3%. Если добавит. Накопительная система должна вводиться в том случае, когда есть стабильный заработок – хотя бы 1200-1500 рублей. Но даже те работники, которые столько зарабатывают сегодня, не верят в успех такой долго. Помните, как обещало компенсировать советские вклады? Но людям показали фигу и ничего не вернули.

Если ты говоришь «а», тогда говори и «я» — каким образом собираешься это делать. Сегодня у властей нет решения проблемы. А повышать пенсии теперь нужно на 30-40%.

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