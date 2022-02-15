К Мацкевичу, начавшему сухую голодовку, не пустили врача и пастора 15.02.2022, 15:58

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Владимир Мацкевич

Все требования философа законны, реальны и выполнимы.

К политзаключенному Владимиру Мацкевичу, начавшему сухую голодовку, не пустили доктора и пастора. Об этом сообщила его дочь Надежда Лученок.

"Так и не пустили пастора и врача, несмотря на требования. Все его требования законны, реальны и выполнимы", — передает "Новы час" ее слова.

Она потребовала от Следственного комитета немедленной реакции. По словам Надежды, вся ответственность за здоровье и жизнь Владимира Мацкевича лежит на руководстве СИЗО.

15 февраля философ и методолог Владимир Мацкевич начал сухую голодовку, а до этого голодал 11 дней, употребляя воду. Он требует выпустить его под подписку о невыезде, завершить следственные действия и назначить дату суда.

Мацкевича задержали полгода назад. Его обвиняют в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

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