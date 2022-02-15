К Мацкевичу, начавшему сухую голодовку, не пустили врача и пастора
- 15.02.2022, 15:58
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Все требования философа законны, реальны и выполнимы.
К политзаключенному Владимиру Мацкевичу, начавшему сухую голодовку, не пустили доктора и пастора. Об этом сообщила его дочь Надежда Лученок.
"Так и не пустили пастора и врача, несмотря на требования. Все его требования законны, реальны и выполнимы", — передает "Новы час" ее слова.
Она потребовала от Следственного комитета немедленной реакции. По словам Надежды, вся ответственность за здоровье и жизнь Владимира Мацкевича лежит на руководстве СИЗО.
15 февраля философ и методолог Владимир Мацкевич начал сухую голодовку, а до этого голодал 11 дней, употребляя воду. Он требует выпустить его под подписку о невыезде, завершить следственные действия и назначить дату суда.
Мацкевича задержали полгода назад. Его обвиняют в участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.