Директор фондовой биржи Индии согласовывала свои решения с гималайским гуру 15.02.2022, 16:03

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Йог фактически руководил финансовой политикой.

Бывший исполнительный директор крупнейшей фондовой биржи Индии, Читра Рамкришна, принимала финансовые решения под руководством некоего йога, своего духовного наставника, проживающего в Гималаях.

Как объявил по результатам своего расследования Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), Рамкришна регулярно отправляла своему гуру бизнес-планы, повестки заседаний советов директоров и прогнозы финансовых аналитиков, передает ВВС.

Совет по ценным бумагам заявил, что это йог фактически руководил фондовой биржей, а бывший директор просто была "марионеткой в его руках".

Подробностей не так уж много, но если верить SEBI, то г-жа Рамкришна встретила своего духовного гуру на берегу реки Ганг лет двадцать назад и с тех пор, по словам самой нарушительницы правил, "неоднократно обращалась к нему за советом по многим личным и профессиональным вопросам".

При этом она не считает, что поступила дурно: "Руководители высшего звена, - сказала она, - часто обращаются за неформальными советами к наставникам, или крупным специалистам в своей отрасли. Я верила, что его руководство помогает мне лучше вести дела".

Би-би-си попыталась связаться с гуру, написав ему на электронный адрес, указанный в расследовании SEBI, но ответа пока что нет. Как нет и никаких других сведений, по которым его можно было бы опознать, кроме того, что он живет где-то в Гималаях.

По словам бизнес-корреспондента Би-би-си в Индии Никхила Инамдара, соцсети переполнены комментариями, в которых два самых распространенных выражения - это "уму непостижимо" и "поверить невозможно".

Народ, конечно, потрясен, но также и возмущен, и считает, что виновница скандала отделалась легким штрафом, тогда как вообще-то за такое нарушение корпоративной этики надо было бы заводить уголовное дело.

Второй момент, который никому не дает покоя: кто такой этот гуру, и где его можно найти? Согласитесь, что Гималаи - адрес не совсем точный.

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