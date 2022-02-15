На границу ищут сотрудников, которые будут пломбировать фуры 15.02.2022, 16:08

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Перед устройством претендент должен пройти проверку в службе безопасности пограничной службы.

На прошлой неделе в Viber-чате о поиске сотрудников появилась вакансия "работника по навешиванию навигационных пломб на авто" от гродненского филиала "Белтаможсервиса".

Сообщалось, что люди нужны в пункт пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе, пишет abw.by.

"Мы сейчас работаем в авральном режиме. Это не обман, если сомневаетесь, то в понедельник приходите в наш отдел кадров", – в выходные дни сообщил по телефону мужчина, который представился сотрудником юридической службы филиала. Утром в понедельник эту информацию подтвердили в отделе кадров предприятия.

Выяснилось, что перед устройством на работу претендент проходит проверку в службе безопасности пограничной службы, это занимает несколько часов. Если все нормально, то с человеком заключают договор подряда – эта работа предусматривает только такие трудовые отношения. Пока договор заключают до марта 2022 года.

Из Гродно в пункт пропуска и обратно сотрудников доставляет автобус предприятия. График работы посменный – смена 12 часов, потом "отсыпные". Но на работу можно выходить и чаще в зависимости от желания самого работника.

"Процедура несложная. Навигационная пломба по размером как пачка соли, вот ее и надо устанавливать на грузовики. Справится и женщина. Мы выдаем тряпичные перчатки, а вот рабочая одежда должна быть своя", – пояснили по телефону.

Зарплата выплачивается раз в месяц, ее размер зависит от того, сколько пломб установил работник. При этом действует градация: какое-то количество пломб оплачивают по четыре рубля за каждую, потом расценка становится выше.

"Реально поставить и 50, и 70 пломб за смену. Сидеть сложа руки не придется – это же граница, машины всегда идут потоком".

Как напоминают журналисты, белорусское правительство решило: все ввозимые автотранспортом с территории Польши в Беларусь товары в обязательном порядке должны оснащаться спутниковыми навигационными пломбами. Постановление вступило в силу с 8 декабря.

Для литовского направления такое же решение действует уже несколько месяцев, с 30 августа. Кроме того, с 8 декабря правительство в два раза подняло тариф на услуги установки пломбы и ее отслеживания – до 10 базовых величин (290 руб.).

Из-за того что на фуры стали ставить пломбы, в белорусских пунктах пропуска на границе с Польшей и Литвой образовались очереди. Так, в минувшие выходные в ПП "Козловичи" водителям приходилось до семи часов ожидать оформления и получения прибора. Очередь из фур в несколько десятков километров появились и на въезде в страну со стороны Польши.

От Автобизнеса. К слову, одновременно ищут и специалиста по обслуживанию навигационных устройств "Белтаможсервис". Вот какую вакансию мы нашли в Минске (вернее, рабочее место находится на 17-м км автодороги Минск – Дзержинск). Обязанности следующие:

• проведение профилактических осмотров, техобслуживания и ремонта механической части электронных приборов (GPS-устройств на основе электронного замка со встроенным GSM-модулем и RFID-картой);

• проверка показателей работы прибора в программе STIGMA;

• подготовка оборудования к работе, проведение тестовых проверок с целью обнаружения неисправностей;

• ведение учета приборов, поступающих на техобслуживание, выдача приборов в пункты эксплуатации;

• составление заявок на получение необходимых для ремонта материалов, запасных частей, деталей и инструмента.

Зарплату обещают 1300-1350 бел. руб. на руки плюс соцпакет.

ГТК ответил российским перевозчикам по поводу навигационных пломб

Между тем очереди грузовиков на границе все больше – сегодня, во вторник, по состоянию на 10.00 выезда из Беларуси ожидали 5680 фур (по данным ГПК). Еще в январе российская Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) высказала озабоченность "резким обострением ситуации на белорусско-польской границе".

АСМАП задержки на границе связала и с необходимостью покупать и устанавливать навигационные пломбы на фуры с грузами из Польши. Вот что говорилось в письме ассоциации в госорганы Беларуси и России:

Государственный таможенный комитет ответил АСМАП, какие меры принимаются, чтобы ситуация с получением навигационных пломб была не такой напряженной:

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