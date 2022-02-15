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Путин и опасность для Воронежа

  • Виктор Шендерович
  • 15.02.2022, 16:12
  • 3,984
Путин и опасность для Воронежа
Виктор Шендерович
Фото: DELFI

Тут-то он оттянется по-настоящему.

Я рад, что мой прогноз сбылся, и во внутрикремлевской схватке цинизма и имперского мессианства победил цинизм. Новой войны с Украиной не будет. Но если честно, большой радости нет: Путин, прилюдно посланный и окончательно выброшенный вон из западной цивилизации, становится особенно опасен для Воронежа...

Тут-то он оттянется по-настоящему! Тут-то и покажет в ближайшее время свою мощь и непобедимость...

Не так страшен наш военно-промышленный комплекс, как персональные комплексы нашего царька.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»

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